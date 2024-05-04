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Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.05.2024
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23:32 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943907365.html
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.05.2024
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T23:32
2024-05-04T23:32
общество
россия
пасха
храм христа спасителя
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Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
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LIVE: Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
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общество, россия, пасха, храм христа спасителя, видео
Общество, Россия, Пасха, Храм Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
2024-05-04T23:32
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Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

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Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
 
ОбществоРоссияПасхаХрам Христа Спасителя
 
 
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