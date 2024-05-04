https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943907365.html

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.05.2024

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T23:32

2024-05-04T23:32

2024-05-04T23:32

общество

россия

пасха

храм христа спасителя

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Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

россия

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия, пасха, храм христа спасителя, видео