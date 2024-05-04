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Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.05.2024
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T23:32
2024-05-04T23:32
2024-05-04T23:32
общество
россия
пасха
храм христа спасителя
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Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943854572_11:0:920:682_1920x0_80_0_0_7483b6bc103ff03c448a2ec3945ac9f7.jpg
LIVE: Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
LIVE: Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
2024-05-04T23:32
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PT169M45S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, пасха, храм христа спасителя, видео
Общество, Россия, Пасха, Храм Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
2024-05-04T23:32
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PT169M45S
Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.