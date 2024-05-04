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В РПЦ рассказали, что будет происходить в храмах в пасхальную ночь - РИА Новости, 04.05.2024
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Религия
 
04:38 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943793125.html
В РПЦ рассказали, что будет происходить в храмах в пасхальную ночь
В РПЦ рассказали, что будет происходить в храмах в пасхальную ночь - РИА Новости, 04.05.2024
В РПЦ рассказали, что будет происходить в храмах в пасхальную ночь
Тем, у кого есть такая возможность, стоит посетить ночное Пасхальное богослужение - это "одно из ярчайших духовных впечатлений, с которыми человек может... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T04:38
2024-05-04T04:38
религия
иерусалим
россия
иисус христос
русская православная церковь
великий пост
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Тем, у кого есть такая возможность, стоит посетить ночное Пасхальное богослужение - это "одно из ярчайших духовных впечатлений, с которыми человек может встретиться в православной церкви", а перед службой, в субботу днем, стоит отдохнуть, посоветовал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. В храм вечером или утромВ этом году верующие встречают воскресение Христово 5 мая. Позади - сорокадневный Великий пост, время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику. Подходит к концу и Страстная неделя, посвященная воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. "Весьма рекомендую днем в Великую субботу отдохнуть, час-другой поспать, чтобы подкопить силы к ночному пасхальному богослужению. И, конечно, очень советую на Пасху тем, кому позволяет здоровье, прийти именно на ночное богослужение. Неслучайно его переживание является одним из ярчайших духовных впечатлений, с которыми человек может встретиться в Православной Церкви", - сказал РИА Новости отец Максим Козлов. Впрочем, добавил он, во многих храмах служат позднюю - вторую - литургию утром в воскресенье. "На нее приходят, как правило, те, кому трудно оказаться в храме ночью по возрасту или здоровью, а также родители с маленькими детьми, которым, конечно, разумнее оказаться на утреннем богослужении", - посоветовал протоиерей. Что будет в храмах перед ПасхойВеликая суббота понимается в Церкви как день покоя, напомнил священник. "Спаситель телесно пребывал во гробе, божеством своим, как всегда, неразлучно был со Отцом и Духом, а душою сошел в ад, чтобы освободить души там пребывавших людей", - пояснил отец Максим Козлов. В течение всей субботы в центре храма стоит плащаница - икона, иногда написанная, иногда шитая, которая изображает Спасителя, лежащего во гробе - к ней подходят и поклоняются верующие люди. Утром в субботу духовенство меняет темные великопостные одеяния на светлые - "как тот ангел в белых блистающих одеждах, которого увидели первые посетители и посетительницы пещеры гроба Спасителя (после Воскресения Христова - ред.)", добавил священник. Также утром служат литургию, на которой читаются 15 паремий - "самых значимых ветхозаветных отрывков, в которых пророчески предсказывается события искупительной жертвы и Воскресения Христова". "Куличи и другую пасхальную еду в храмах освящают после литургии, обычно вне храмового пространства, везде в разное время - надо уточнять в конкретном храме. Как правило, начинают днем в субботу сразу после литургии и до шести-восьми вечера. Также после литургии в субботу в первой половине дня храмы как правило украшают к ночному богослужению", - рассказал Максим Козлов. Также в субботу накануне Пасхи, именно по юлианскому календарю, происходит чудо схождения Благодатного огня. Он появляется в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят и погребен Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. Ночное богослужение"Пасхальное богослужение по церковному уставу предваряется чтением книги Деяний Апостольских - обычно оно начинается около девяти-десяти вечера. Верующие могут принять участие в этом богослужении и тоже прочитать отрывки на церковнославянском. Ночная пасхальная служба начинается в 23.00-23.30 (в разных храмах по-разному). Сначала - пасхальная полунощница, совсем короткая служба, после этой короткой совершается крестный ход вокруг храма. Крестный ход напоминает о том, что жены-мироносицы пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Как сказано в евангелии, ангел отворил камень от гробницы и возвестил о воскресении спасителя, а потому крестный ход ненадолго останавливается перед закрытыми дверями храма. У врат храма, еще на улице, первый раз поется тропарь Пасхи "Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав" и первый раз священник приветствует собравшихся возгласом "Христос Воскресе!" - раздается ответ "Воистину Воскресе!" - пояснил священник. После, продолжил он, служат утреню праздника Воскресения Христова. "Особенность этой службы - фактически ничего не читается, канон праздника Пасхи поется, и на каждой песне канона - это бывает только в ночь на Пасху - совершается каждение всего храма с многократным приветствием "Христос воскресе!". Также священники на разных песнях канона переодеваются в облачения разных цветов - как указание на то, что весь мир - всем светом, всем цветом - радуется о Воскресении Христовом. Этот обычай утвердился в Церкви в XIX веке", - рассказал глава Учебного комитета РПЦ. В конце пасхальной утрени читается древнее огласительное слово об этом празднике авторства великого святого IV столетия Иоанна Златоуста. "А после служат пасхальную литургию, составленную этим же святым. Она начинается в период от начала второго ночи до половины второго, длится час с лишним, или чуть дольше, если в храме много причащающихся. И только после литургии верующие имеют право разговеться - вкусить скоромной (не постной) еды", - заключил собеседник агентства. Весь период Великого поста и Страстной седмицы, то есть в этом году с 18 марта по 4 мая включительно, те верующие, которые следуют монашескому уставу, отказывались от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а также, за исключением нескольких дней, от рыбы и морепродуктов. Впрочем, мирянам священники рекомендовали как минимум не есть мяса и молочных продуктов, а также не употреблять алкоголь.
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https://ria.ru/20240427/vykhodnye-1942793926.html
https://ria.ru/20240504/kulich-1943791369.html
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https://ria.ru/20240429/strastnaya-1943056710.html
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иерусалим, россия, иисус христос, русская православная церковь, великий пост
Религия, Иерусалим, Россия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Великий пост
В РПЦ рассказали, что будет происходить в храмах в пасхальную ночь

Протоиерей Козлов посоветовал россиянам посетить ночное Пасхальное богослужение

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения
Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Тем, у кого есть такая возможность, стоит посетить ночное Пасхальное богослужение - это "одно из ярчайших духовных впечатлений, с которыми человек может встретиться в православной церкви", а перед службой, в субботу днем, стоит отдохнуть, посоветовал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

В храм вечером или утром

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В этом году верующие встречают воскресение Христово 5 мая. Позади - сорокадневный Великий пост, время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику. Подходит к концу и Страстная неделя, посвященная воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти.
"Весьма рекомендую днем в Великую субботу отдохнуть, час-другой поспать, чтобы подкопить силы к ночному пасхальному богослужению. И, конечно, очень советую на Пасху тем, кому позволяет здоровье, прийти именно на ночное богослужение. Неслучайно его переживание является одним из ярчайших духовных впечатлений, с которыми человек может встретиться в Православной Церкви", - сказал РИА Новости отец Максим Козлов.
Впрочем, добавил он, во многих храмах служат позднюю - вторую - литургию утром в воскресенье.
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"На нее приходят, как правило, те, кому трудно оказаться в храме ночью по возрасту или здоровью, а также родители с маленькими детьми, которым, конечно, разумнее оказаться на утреннем богослужении", - посоветовал протоиерей.

Что будет в храмах перед Пасхой

Великая суббота понимается в Церкви как день покоя, напомнил священник.
"Спаситель телесно пребывал во гробе, божеством своим, как всегда, неразлучно был со Отцом и Духом, а душою сошел в ад, чтобы освободить души там пребывавших людей", - пояснил отец Максим Козлов.
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В течение всей субботы в центре храма стоит плащаница - икона, иногда написанная, иногда шитая, которая изображает Спасителя, лежащего во гробе - к ней подходят и поклоняются верующие люди.
Утром в субботу духовенство меняет темные великопостные одеяния на светлые - "как тот ангел в белых блистающих одеждах, которого увидели первые посетители и посетительницы пещеры гроба Спасителя (после Воскресения Христова - ред.)", добавил священник. Также утром служат литургию, на которой читаются 15 паремий - "самых значимых ветхозаветных отрывков, в которых пророчески предсказывается события искупительной жертвы и Воскресения Христова".
"Куличи и другую пасхальную еду в храмах освящают после литургии, обычно вне храмового пространства, везде в разное время - надо уточнять в конкретном храме. Как правило, начинают днем в субботу сразу после литургии и до шести-восьми вечера. Также после литургии в субботу в первой половине дня храмы как правило украшают к ночному богослужению", - рассказал Максим Козлов.
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Также в субботу накануне Пасхи, именно по юлианскому календарю, происходит чудо схождения Благодатного огня. Он появляется в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят и погребен Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.

Ночное богослужение

"Пасхальное богослужение по церковному уставу предваряется чтением книги Деяний Апостольских - обычно оно начинается около девяти-десяти вечера. Верующие могут принять участие в этом богослужении и тоже прочитать отрывки на церковнославянском. Ночная пасхальная служба начинается в 23.00-23.30 (в разных храмах по-разному). Сначала - пасхальная полунощница, совсем короткая служба, после этой короткой совершается крестный ход вокруг храма. Крестный ход напоминает о том, что жены-мироносицы пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Как сказано в евангелии, ангел отворил камень от гробницы и возвестил о воскресении спасителя, а потому крестный ход ненадолго останавливается перед закрытыми дверями храма. У врат храма, еще на улице, первый раз поется тропарь Пасхи "Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав" и первый раз священник приветствует собравшихся возгласом "Христос Воскресе!" - раздается ответ "Воистину Воскресе!" - пояснил священник.
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После, продолжил он, служат утреню праздника Воскресения Христова.
"Особенность этой службы - фактически ничего не читается, канон праздника Пасхи поется, и на каждой песне канона - это бывает только в ночь на Пасху - совершается каждение всего храма с многократным приветствием "Христос воскресе!". Также священники на разных песнях канона переодеваются в облачения разных цветов - как указание на то, что весь мир - всем светом, всем цветом - радуется о Воскресении Христовом. Этот обычай утвердился в Церкви в XIX веке", - рассказал глава Учебного комитета РПЦ.
В конце пасхальной утрени читается древнее огласительное слово об этом празднике авторства великого святого IV столетия Иоанна Златоуста. "А после служат пасхальную литургию, составленную этим же святым. Она начинается в период от начала второго ночи до половины второго, длится час с лишним, или чуть дольше, если в храме много причащающихся. И только после литургии верующие имеют право разговеться - вкусить скоромной (не постной) еды", - заключил собеседник агентства.
Весь период Великого поста и Страстной седмицы, то есть в этом году с 18 марта по 4 мая включительно, те верующие, которые следуют монашескому уставу, отказывались от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а также, за исключением нескольких дней, от рыбы и морепродуктов. Впрочем, мирянам священники рекомендовали как минимум не есть мяса и молочных продуктов, а также не употреблять алкоголь.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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04:30
 
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