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Более 700 пожарных будут обеспечивать безопасность пасхальных богослужений - РИА Новости, 06.05.2024
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12:15 04.05.2024 (обновлено: 14:02 06.05.2024)
https://ria.ru/20240504/bezopasnost-1944137270.html
Более 700 пожарных будут обеспечивать безопасность пасхальных богослужений
Более 700 пожарных будут обеспечивать безопасность пасхальных богослужений - РИА Новости, 06.05.2024
Более 700 пожарных будут обеспечивать безопасность пасхальных богослужений
Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-04T12:15
2024-05-06T14:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пасха
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных богослужений по случаю Светлой Пасхи находятся на особом контроле. В ночь с 4 на 5 мая в более чем 500 храмах, церквях и монастырях будут дежурить свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника был реализован комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня пожарной безопасности религиозных объектов. "Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - рассказал заммэра.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пасха
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пасха

Более 700 пожарных будут обеспечивать безопасность пасхальных богослужений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПразднование Пасхи в Москве
Празднование Пасхи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Празднование Пасхи в Москве
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных богослужений по случаю Светлой Пасхи находятся на особом контроле. В ночь с 4 на 5 мая в более чем 500 храмах, церквях и монастырях будут дежурить свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев", - отметил Бирюков.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВерующие во время богослужения
Верующие во время богослужения - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Верующие во время богослужения
Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника был реализован комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня пожарной безопасности религиозных объектов.
"Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - рассказал заммэра.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пасха
 
 
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