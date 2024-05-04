https://ria.ru/20240504/beton-1943819061.html

В Хабаровском районе построили завод по производству бетона

В Хабаровском районе построили завод по производству бетона - РИА Новости, 04.05.2024

В Хабаровском районе построили завод по производству бетона

В Хабаровском районе Хабаровского края построили завод по производству товарного бетона, инвестиции в проект составили 670 миллионов рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:46

2024-05-04T10:46

2024-05-04T10:46

хабаровский край

экономика

хабаровский район

хабаровский край

некрасовка

михаил дегтярев

владимир путин

алексей дуб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806620211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56365aeb8822aa3ad15c8d68d396a991.jpg

ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. В Хабаровском районе Хабаровского края построили завод по производству товарного бетона, инвестиции в проект составили 670 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Новый участник промышленно-строительного кластера Хабаровского края построил завод по производству железобетонных конструкций в селе Некрасовка Хабаровского района. Инвестиции в проект составили 670 миллионов рублей. Создано 75 рабочих мест. Сотрудники предприятия сейчас завершают квалификационное обучение", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он отметил, что большинство из сотрудников - жители ближайших к заводу сел (Некрасовки, Ильинки и Ракитного). По словам главы региона, уже состоялся тестовый выпуск железобетонных изделий из номенклатуры предприятия. Продукция ориентирована на строительную отрасль региона и соседних территорий. По данным правительства региона, на полную мощность завод заработает до конца мая. Здесь будет налажено производство товарного бетона до 15 тысяч кубометров в год. Из сборного железобетона можно будет в год строить от 50 до 70 тысяч "квадратов" жилья либо общественных зданий. На предприятии завершаются пуско-наладочные работы первой очереди двух универсальных автоматизированных термостендов, уточняют краевые власти. Оборудование поставила чебоксарская компания "Рекон". Построило завод ООО "ДСК-Инжиниринг". Это первая строительная компания, которая с нуля реализовала проект. В апреле прошлого года "ДСК-Инжиниринг" стало резидентом краевого промышленно-строительного кластера. Он был создан по поручению президента России Владимира Путина. Кластер помог решению проблемы самообеспеченности региона стройматериалами. В настоящее время участники кластера - 27 предприятий и организаций, информирует краевое правительство. В 2023 году выручка участников от произведенной продукции составила 9,4 миллиарда рублей. Губернатором поставлена задача вводить ежегодно до 1 миллиона квадратных метров жилья. В прошлом году введено 578 тысяч "квадратов", в этом – должны сдать не меньше, сообщил министр строительства края Алексей Дубов.

https://ria.ru/20240128/aeroport-1923949820.html

https://ria.ru/20240212/khabarovsk-1926808468.html

https://ria.ru/20231221/zavod-1917146140.html

хабаровский район

хабаровский край

некрасовка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, хабаровский район, хабаровский край, некрасовка, михаил дегтярев, владимир путин, алексей дуб