https://ria.ru/20240504/beton-1943819061.html
В Хабаровском районе построили завод по производству бетона
В Хабаровском районе построили завод по производству бетона - РИА Новости, 04.05.2024
В Хабаровском районе построили завод по производству бетона
В Хабаровском районе Хабаровского края построили завод по производству товарного бетона, инвестиции в проект составили 670 миллионов рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:46
2024-05-04T10:46
2024-05-04T10:46
хабаровский край
экономика
хабаровский район
хабаровский край
некрасовка
михаил дегтярев
владимир путин
алексей дуб
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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. В Хабаровском районе Хабаровского края построили завод по производству товарного бетона, инвестиции в проект составили 670 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Новый участник промышленно-строительного кластера Хабаровского края построил завод по производству железобетонных конструкций в селе Некрасовка Хабаровского района. Инвестиции в проект составили 670 миллионов рублей. Создано 75 рабочих мест. Сотрудники предприятия сейчас завершают квалификационное обучение", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он отметил, что большинство из сотрудников - жители ближайших к заводу сел (Некрасовки, Ильинки и Ракитного). По словам главы региона, уже состоялся тестовый выпуск железобетонных изделий из номенклатуры предприятия. Продукция ориентирована на строительную отрасль региона и соседних территорий. По данным правительства региона, на полную мощность завод заработает до конца мая. Здесь будет налажено производство товарного бетона до 15 тысяч кубометров в год. Из сборного железобетона можно будет в год строить от 50 до 70 тысяч "квадратов" жилья либо общественных зданий. На предприятии завершаются пуско-наладочные работы первой очереди двух универсальных автоматизированных термостендов, уточняют краевые власти. Оборудование поставила чебоксарская компания "Рекон". Построило завод ООО "ДСК-Инжиниринг". Это первая строительная компания, которая с нуля реализовала проект. В апреле прошлого года "ДСК-Инжиниринг" стало резидентом краевого промышленно-строительного кластера. Он был создан по поручению президента России Владимира Путина. Кластер помог решению проблемы самообеспеченности региона стройматериалами. В настоящее время участники кластера - 27 предприятий и организаций, информирует краевое правительство. В 2023 году выручка участников от произведенной продукции составила 9,4 миллиарда рублей. Губернатором поставлена задача вводить ежегодно до 1 миллиона квадратных метров жилья. В прошлом году введено 578 тысяч "квадратов", в этом – должны сдать не меньше, сообщил министр строительства края Алексей Дубов.
https://ria.ru/20240128/aeroport-1923949820.html
https://ria.ru/20240212/khabarovsk-1926808468.html
https://ria.ru/20231221/zavod-1917146140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, хабаровский район, хабаровский край, некрасовка, михаил дегтярев, владимир путин, алексей дуб
Хабаровский край, Экономика, Хабаровский район, Хабаровский край, Некрасовка, Михаил Дегтярев, Владимир Путин, Алексей Дуб
В Хабаровском районе построили завод по производству бетона
Дегтярев: в Хабаровском районе построили завод по производству товарного бетона
ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. В Хабаровском районе Хабаровского края построили завод по производству товарного бетона, инвестиции в проект составили 670 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Новый участник промышленно-строительного кластера Хабаровского края построил завод по производству железобетонных конструкций в селе Некрасовка
Хабаровского района. Инвестиции в проект составили 670 миллионов рублей. Создано 75 рабочих мест. Сотрудники предприятия сейчас завершают квалификационное обучение", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что большинство из сотрудников - жители ближайших к заводу сел (Некрасовки, Ильинки и Ракитного).
По словам главы региона, уже состоялся тестовый выпуск железобетонных изделий из номенклатуры предприятия. Продукция ориентирована на строительную отрасль региона и соседних территорий.
По данным правительства региона, на полную мощность завод заработает до конца мая. Здесь будет налажено производство товарного бетона до 15 тысяч кубометров в год. Из сборного железобетона можно будет в год строить от 50 до 70 тысяч "квадратов" жилья либо общественных зданий.
На предприятии завершаются пуско-наладочные работы первой очереди двух универсальных автоматизированных термостендов, уточняют краевые власти. Оборудование поставила чебоксарская компания "Рекон".
Построило завод ООО "ДСК-Инжиниринг". Это первая строительная компания, которая с нуля реализовала проект. В апреле прошлого года "ДСК-Инжиниринг" стало резидентом краевого промышленно-строительного кластера. Он был создан по поручению президента России Владимира Путина
. Кластер помог решению проблемы самообеспеченности региона стройматериалами. В настоящее время участники кластера - 27 предприятий и организаций, информирует краевое правительство. В 2023 году выручка участников от произведенной продукции составила 9,4 миллиарда рублей.
Губернатором поставлена задача вводить ежегодно до 1 миллиона квадратных метров жилья. В прошлом году введено 578 тысяч "квадратов", в этом – должны сдать не меньше, сообщил министр строительства края Алексей Дубов
.