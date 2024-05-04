https://ria.ru/20240504/bespilotnik-1943873655.html

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.05.2024

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:50

2024-05-04T17:50

2024-05-04T17:50

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Четвертого мая около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия