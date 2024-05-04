https://ria.ru/20240504/bespilotnik-1943873655.html
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.05.2024
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:50
2024-05-04T17:50
2024-05-04T17:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Четвертого мая около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью