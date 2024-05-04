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Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 04.05.2024 (обновлено: 14:17 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/bespilotnik-1943837707.html
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 04.05.2024
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:37
2024-05-04T14:17
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.&quot;Четвертого мая около 13:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — сказали в ведомстве.Беспилотники уничтожили дежурными средствами ПВО.Как отметил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, за последние сутки украинские военные не менее 30 раз атаковали регион беспилотниками. Три мирных жителя получили ранения.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
https://ria.ru/20240502/ataka-1943417969.html
https://ria.ru/20240504/kemeron-1943824216.html
белгородская область
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белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью сбили два беспилотника

ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.
«

"Четвертого мая около 13:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.

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Беспилотники уничтожили дежурными средствами ПВО.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, за последние сутки украинские военные не менее 30 раз атаковали регион беспилотниками. Три мирных жителя получили ранения.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПроисшествия
 
 
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