Над Белгородской областью сбили два беспилотника
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.
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"Четвертого мая около 13:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.
Беспилотники уничтожили дежурными средствами ПВО.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, за последние сутки украинские военные не менее 30 раз атаковали регион беспилотниками. Три мирных жителя получили ранения.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.