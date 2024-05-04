https://ria.ru/20240504/bespilotnik-1943837707.html

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 04.05.2024

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:37

2024-05-04T13:37

2024-05-04T14:17

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны."Четвертого мая около 13:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.Беспилотники уничтожили дежурными средствами ПВО.Как отметил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, за последние сутки украинские военные не менее 30 раз атаковали регион беспилотниками. Три мирных жителя получили ранения.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.

https://ria.ru/20240502/ataka-1943417969.html

https://ria.ru/20240504/kemeron-1943824216.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия