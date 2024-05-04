https://ria.ru/20240504/belgorod-1943833048.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:03
2024-05-04T13:03
2024-05-04T13:26
белгород
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена полчаса назад."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240504/tokmak-1943827391.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия
Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности