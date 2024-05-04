https://ria.ru/20240504/belgorod-1943833048.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.05.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:03

2024-05-04T13:03

2024-05-04T13:26

белгород

белгородский район

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена полчаса назад."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240504/tokmak-1943827391.html

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, происшествия