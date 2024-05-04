https://ria.ru/20240504/belgorod-1943830724.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:36
2024-05-04T12:36
2024-05-04T12:48
белгород
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240504/obstrely-1943800596.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия
Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность