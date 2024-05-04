Рейтинг@Mail.ru
В Токмаке завершили спасательные работы на месте удара ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/balitskiy-1943840286.html
В Токмаке завершили спасательные работы на месте удара ВСУ
В Токмаке завершили спасательные работы на месте удара ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024
В Токмаке завершили спасательные работы на месте удара ВСУ
Аварийно-спасательные работы в городе Токмаке в Запорожской области, где украинские войска обстреляли многоквартирный дом, завершены, погибших в результате... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:04
2024-05-04T14:04
токмак
запорожская область
россия
евгений балицкий
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943680688_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_8f298c81a58f64a7cce160453898cfa2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Аварийно-спасательные работы в городе Токмаке в Запорожской области, где украинские войска обстреляли многоквартирный дом, завершены, погибших в результате обстрела нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Балицкий в пятницу сообщал, что многоквартирный дом в Токмаке получил повреждения в результате украинского обстрела, было разрушено четыре квартиры, еще четыре повреждены. Удар по городу нанесён управляемым снарядом M982 Excalibur производства США. Число пострадавших от обстрела выросло до пяти, сообщил минздрав региона. "В Токмаке завершены аварийно-спасательные работы. К счастью, погибших нет" , - написал губернатор. Всем пострадавшим оказывается помощь. Эвакуированы четыре человека, чьи квартиры полностью разрушены, отметил он. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240502/saldo-1943565300.html
https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html
токмак
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943680688_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a643e7493803bb0aef2590568d262872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
токмак, запорожская область, россия, евгений балицкий
Токмак, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Специальная военная операция на Украине
В Токмаке завершили спасательные работы на месте удара ВСУ

В Токмаке завершили аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ по дому

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия удара по жилому дому в Токмаке
Последствия удара по жилому дому в Токмаке - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия удара по жилому дому в Токмаке
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Аварийно-спасательные работы в городе Токмаке в Запорожской области, где украинские войска обстреляли многоквартирный дом, завершены, погибших в результате обстрела нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Балицкий в пятницу сообщал, что многоквартирный дом в Токмаке получил повреждения в результате украинского обстрела, было разрушено четыре квартиры, еще четыре повреждены. Удар по городу нанесён управляемым снарядом M982 Excalibur производства США. Число пострадавших от обстрела выросло до пяти, сообщил минздрав региона.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
При обстреле гражданской машины в Херсонской области погиб человек
2 мая, 20:13
"В Токмаке завершены аварийно-спасательные работы. К счастью, погибших нет" , - написал губернатор.
Всем пострадавшим оказывается помощь. Эвакуированы четыре человека, чьи квартиры полностью разрушены, отметил он.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
"Придется отказаться": в США сделали Украине неожиданное предложение
Вчера, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьРоссияЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала