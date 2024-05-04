https://ria.ru/20240504/balitskiy-1943840286.html

В Токмаке завершили спасательные работы на месте удара ВСУ

В Токмаке завершили спасательные работы на месте удара ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024

В Токмаке завершили спасательные работы на месте удара ВСУ

Аварийно-спасательные работы в городе Токмаке в Запорожской области, где украинские войска обстреляли многоквартирный дом, завершены, погибших в результате... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:04

2024-05-04T14:04

2024-05-04T14:04

токмак

запорожская область

россия

евгений балицкий

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Аварийно-спасательные работы в городе Токмаке в Запорожской области, где украинские войска обстреляли многоквартирный дом, завершены, погибших в результате обстрела нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Балицкий в пятницу сообщал, что многоквартирный дом в Токмаке получил повреждения в результате украинского обстрела, было разрушено четыре квартиры, еще четыре повреждены. Удар по городу нанесён управляемым снарядом M982 Excalibur производства США. Число пострадавших от обстрела выросло до пяти, сообщил минздрав региона. "В Токмаке завершены аварийно-спасательные работы. К счастью, погибших нет" , - написал губернатор. Всем пострадавшим оказывается помощь. Эвакуированы четыре человека, чьи квартиры полностью разрушены, отметил он. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240502/saldo-1943565300.html

https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html

токмак

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

токмак, запорожская область, россия, евгений балицкий