https://ria.ru/20240504/ataka-1943820120.html

Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области - РИА Новости, 04.05.2024

Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в посёлке Красное Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:58

2024-05-04T10:58

2024-05-04T10:58

специальная военная операция на украине

белгородская область

харьковская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в посёлке Красное Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Посёлок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240503/shebekino-1943614848.html

https://ria.ru/20240313/dron-1932801911.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия