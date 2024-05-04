https://ria.ru/20240504/ataka-1943820120.html
Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области - РИА Новости, 04.05.2024
Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в посёлке Красное Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:58
2024-05-04T10:58
2024-05-04T10:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в посёлке Красное Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Посёлок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240503/shebekino-1943614848.html
https://ria.ru/20240313/dron-1932801911.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали инфраструктурный объект связи в Белгородской области