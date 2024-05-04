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Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/ataka-1943820120.html
Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области - РИА Новости, 04.05.2024
Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в посёлке Красное Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:58
2024-05-04T10:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в посёлке Красное Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Посёлок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240503/shebekino-1943614848.html
https://ria.ru/20240313/dron-1932801911.html
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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали инфраструктурный объект связи в Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в посёлке Красное Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Посёлок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков.
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Губернатор уточнил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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