https://ria.ru/20240504/artilleriya-1943798731.html

Направлявшуюся к границе с Белгородской областью группу ВСУ накрыла РСЗО

Направлявшуюся к границе с Белгородской областью группу ВСУ накрыла РСЗО - РИА Новости, 04.05.2024

Направлявшуюся к границе с Белгородской областью группу ВСУ накрыла РСЗО

Артиллеристы группировки войск прикрытия государственной границы накрыли группу ВСУ, направляющуюся к границе у Белгородской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T07:10

2024-05-04T07:10

2024-05-04T18:41

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ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск прикрытия государственной границы накрыли группу ВСУ, направляющуюся к границе у Белгородской области, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения."Выдвигаемся в сторону госграницы, нам сейчас передали, что замечено движение групп ВСУ. Сейчас мы их будем наказывать", — рассказал артиллерист с позывном Соната, выезжая на боевую работу.За работой расчета РСЗО "Град" наблюдал корреспондент РИА Новости. По словам командира, разведчики сообщили, что в составе группы присутствуют операторы дронов, которые направляются к государственной границе."Прибыли с цели. Это была живая сила противника, и, по нашим сведениям, находился с ними в составе группы еще расчет БПЛА. Цель была поражена полностью. Поражали мы их осколочно-фугасными ракетами", — сказал командир подразделения.Он отметил, что необходимое количество снарядов израсходовали с запасом, чтобы максимально накрыть площадь поражения и наверняка уничтожить противника."Противника оставили вблизи наших границ, чтобы они не дошли к нам. Скорее всего, они пытаются даже какую-то провокацию сделать. Хотя бы что-нибудь, чтобы приблизиться к нашим подступам. <...> Как им (командованию ВСУ. — Прим. ред.) не жалко этих людей, так разбрасываться налево и направо, потому что мы пресекаем любую попытку, и так будет", — заверил артиллерист.Президент Владимир Путин ранее заявил, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории соседней страны санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для обеспечения безопасности россиян.

https://ria.ru/20240429/tankist-1942985043.html

https://ria.ru/20240312/diversiya-1932483383.html

https://ria.ru/20240319/drg-1934216999.html

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