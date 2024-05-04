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Направлявшуюся к границе с Белгородской областью группу ВСУ накрыла РСЗО - РИА Новости, 04.05.2024
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07:10 04.05.2024 (обновлено: 18:41 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/artilleriya-1943798731.html
Направлявшуюся к границе с Белгородской областью группу ВСУ накрыла РСЗО
Направлявшуюся к границе с Белгородской областью группу ВСУ накрыла РСЗО - РИА Новости, 04.05.2024
Направлявшуюся к границе с Белгородской областью группу ВСУ накрыла РСЗО
Артиллеристы группировки войск прикрытия государственной границы накрыли группу ВСУ, направляющуюся к границе у Белгородской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T07:10
2024-05-04T18:41
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск прикрытия государственной границы накрыли группу ВСУ, направляющуюся к границе у Белгородской области, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения.&quot;Выдвигаемся в сторону госграницы, нам сейчас передали, что замечено движение групп ВСУ. Сейчас мы их будем наказывать&quot;, — рассказал артиллерист с позывном Соната, выезжая на боевую работу.За работой расчета РСЗО "Град" наблюдал корреспондент РИА Новости. По словам командира, разведчики сообщили, что в составе группы присутствуют операторы дронов, которые направляются к государственной границе."Прибыли с цели. Это была живая сила противника, и, по нашим сведениям, находился с ними в составе группы еще расчет БПЛА. Цель была поражена полностью. Поражали мы их осколочно-фугасными ракетами", — сказал командир подразделения.Он отметил, что необходимое количество снарядов израсходовали с запасом, чтобы максимально накрыть площадь поражения и наверняка уничтожить противника."Противника оставили вблизи наших границ, чтобы они не дошли к нам. Скорее всего, они пытаются даже какую-то провокацию сделать. Хотя бы что-нибудь, чтобы приблизиться к нашим подступам. &lt;...&gt; Как им (командованию ВСУ. — Прим. ред.) не жалко этих людей, так разбрасываться налево и направо, потому что мы пресекаем любую попытку, и так будет", — заверил артиллерист.Президент Владимир Путин ранее заявил, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории соседней страны санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для обеспечения безопасности россиян.
https://ria.ru/20240429/tankist-1942985043.html
https://ria.ru/20240312/diversiya-1932483383.html
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Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Направлявшуюся к границе с Белгородской областью группу ВСУ накрыла РСЗО

Артиллерия ВС России накрыла группу ВСУ у Белгородской области и уничтожила ее

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск прикрытия государственной границы накрыли группу ВСУ, направляющуюся к границе у Белгородской области, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения.
«

"Выдвигаемся в сторону госграницы, нам сейчас передали, что замечено движение групп ВСУ. Сейчас мы их будем наказывать", — рассказал артиллерист с позывном Соната, выезжая на боевую работу.

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За работой расчета РСЗО "Град" наблюдал корреспондент РИА Новости.
По словам командира, разведчики сообщили, что в составе группы присутствуют операторы дронов, которые направляются к государственной границе.
"Прибыли с цели. Это была живая сила противника, и, по нашим сведениям, находился с ними в составе группы еще расчет БПЛА. Цель была поражена полностью. Поражали мы их осколочно-фугасными ракетами", — сказал командир подразделения.
Он отметил, что необходимое количество снарядов израсходовали с запасом, чтобы максимально накрыть площадь поражения и наверняка уничтожить противника.
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"Противника оставили вблизи наших границ, чтобы они не дошли к нам. Скорее всего, они пытаются даже какую-то провокацию сделать. Хотя бы что-нибудь, чтобы приблизиться к нашим подступам. <...> Как им (командованию ВСУ. — Прим. ред.) не жалко этих людей, так разбрасываться налево и направо, потому что мы пресекаем любую попытку, и так будет", — заверил артиллерист.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории соседней страны санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для обеспечения безопасности россиян.
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