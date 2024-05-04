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Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе - РИА Новости, 04.05.2024
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05:08 04.05.2024 (обновлено: 05:57 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/antonov-1943794416.html
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе - РИА Новости, 04.05.2024
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе
Утверждения госдепа США о том, что российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе — лживая пропаганда, подобная активность Вашингтона будет только РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T05:08
2024-05-04T05:57
государственный департамент сша
россия
европа
сша
анатолий антонов
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Утверждения госдепа США о том, что российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе — лживая пропаганда, подобная активность Вашингтона будет только усиливаться в преддверии выборов президента Соединенных Штатов в ноябре, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Накануне госдепартамент США вслед за Германией приписал серию хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной с российскими спецслужбами, в частности с ГРУ. Утверждалось, что атакам подверглись ФРГ, Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция."Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах. Мы неоднократно говорили американцам: если у вас есть какие-то подозрения, то их следует передавать по официальным каналам с предоставлением конкретных фактов и доказательств", — говорится в комментарии Антонова в ответ на заявление госдепа.Посол выразил уверенность, что властям США "попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций". Он также не исключи, что "подобные провокационные вбросы" будут усиливаться по мере приближения выборов американского президента."Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую "российскую угрозу" и отвлекая внимание избирателей от насущных проблем", — констатировал дипломат.Антонов подчеркнул, что "лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога подрывают международную информационную безопасность". Он напомнил, что именно коллективный Запад взял курс на милитаризацию информационного пространства и совершенствование методов кибератак."При этом, согласно статистике, подавляющая часть компьютерных нападений в мире исходит с территории США", — отметил посол.Он также заявил, что для России борьба с криминалом — "приоритет и неотъемлемая часть государственной политики по противодействию всем формам преступности"."Наша страна никогда не уклонялась от равноправного и неполитизированного обсуждения возникающих проблем. Американцам об этом хорошо известно", — добавил он.В пятницу в МИД Германии вызвали временного поверенного в делах России, которому заявили протест в связи с кибератакой на Социал-демократическую партию, которая якобы имело место в 2023 году. Согласно заявлению посольства, российский дипломат "категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы АРТ28 в целом как бездоказательные и необоснованные".Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ "как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений".
https://ria.ru/20240424/antonov-1942134164.html
https://ria.ru/20240410/kiberbezopasnost-1939123695.html
https://ria.ru/20240405/peskov-1938020997.html
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государственный департамент сша, россия, европа, сша, анатолий антонов, в мире
Государственный департамент США, Россия, Европа, США, Анатолий Антонов, В мире
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе

Антонов назвал заявления о причастности РФ к кибератакам в Европе пропагандой

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Утверждения госдепа США о том, что российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе — лживая пропаганда, подобная активность Вашингтона будет только усиливаться в преддверии выборов президента Соединенных Штатов в ноябре, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Накануне госдепартамент США вслед за Германией приписал серию хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной с российскими спецслужбами, в частности с ГРУ. Утверждалось, что атакам подверглись ФРГ, Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция.
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"Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах. Мы неоднократно говорили американцам: если у вас есть какие-то подозрения, то их следует передавать по официальным каналам с предоставлением конкретных фактов и доказательств", — говорится в комментарии Антонова в ответ на заявление госдепа.
Посол выразил уверенность, что властям США "попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций". Он также не исключи, что "подобные провокационные вбросы" будут усиливаться по мере приближения выборов американского президента.
"Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую "российскую угрозу" и отвлекая внимание избирателей от насущных проблем", — констатировал дипломат.
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Антонов подчеркнул, что "лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога подрывают международную информационную безопасность". Он напомнил, что именно коллективный Запад взял курс на милитаризацию информационного пространства и совершенствование методов кибератак.
"При этом, согласно статистике, подавляющая часть компьютерных нападений в мире исходит с территории США", — отметил посол.
Он также заявил, что для России борьба с криминалом — "приоритет и неотъемлемая часть государственной политики по противодействию всем формам преступности".
"Наша страна никогда не уклонялась от равноправного и неполитизированного обсуждения возникающих проблем. Американцам об этом хорошо известно", — добавил он.
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В пятницу в МИД Германии вызвали временного поверенного в делах России, которому заявили протест в связи с кибератакой на Социал-демократическую партию, которая якобы имело место в 2023 году. Согласно заявлению посольства, российский дипломат "категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы АРТ28 в целом как бездоказательные и необоснованные".
Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ "как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений".
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НАТО обвинила Россию в гибридных акциях на территории альянса
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