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Депутат Мосгордумы Зюганов опроверг сообщение о госпитализации - РИА Новости, 03.05.2024
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09:08 03.05.2024 (обновлено: 09:43 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/zyuganov-1943613342.html
Депутат Мосгордумы Зюганов опроверг сообщение о госпитализации
Депутат Мосгордумы Зюганов опроверг сообщение о госпитализации - РИА Новости, 03.05.2024
Депутат Мосгордумы Зюганов опроверг сообщение о госпитализации
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов заявил РИА Новости, что информация о его госпитализации из-за проблем с позвоночником не является действительной, в четверг он РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:08
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москва
леонид зюганов
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общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов заявил РИА Новости, что информация о его госпитализации из-за проблем с позвоночником не является действительной, в четверг он делал плановую МРТ. "Делал вчера рядовое МРТ. Все остальное инсинуации", - рассказал Зюганов. Ранее Telegram-канал "Mash" писал, что Леонида Зюганова экстренно госпитализировали с проблемами позвоночника в Москве.
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москва, леонид зюганов, московская городская дума, общество
Москва, Леонид Зюганов, Московская городская дума, Общество
Депутат Мосгордумы Зюганов опроверг сообщение о госпитализации

Леонид Зюганов опроверг данные о госпитализации из-за проблем с позвоночником

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутат Мосгордумы Леонид Зюганов
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов заявил РИА Новости, что информация о его госпитализации из-за проблем с позвоночником не является действительной, в четверг он делал плановую МРТ.
«
"Делал вчера рядовое МРТ. Все остальное инсинуации", - рассказал Зюганов.
Ранее Telegram-канал "Mash" писал, что Леонида Зюганова экстренно госпитализировали с проблемами позвоночника в Москве.
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