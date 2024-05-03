https://ria.ru/20240503/zyuganov-1943613342.html

Депутат Мосгордумы Зюганов опроверг сообщение о госпитализации

Депутат Мосгордумы Зюганов опроверг сообщение о госпитализации - РИА Новости, 03.05.2024

Депутат Мосгордумы Зюганов опроверг сообщение о госпитализации

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов заявил РИА Новости, что информация о его госпитализации из-за проблем с позвоночником не является действительной, в четверг он РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:08

2024-05-03T09:08

2024-05-03T09:43

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леонид зюганов

московская городская дума

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов заявил РИА Новости, что информация о его госпитализации из-за проблем с позвоночником не является действительной, в четверг он делал плановую МРТ. "Делал вчера рядовое МРТ. Все остальное инсинуации", - рассказал Зюганов. Ранее Telegram-канал "Mash" писал, что Леонида Зюганова экстренно госпитализировали с проблемами позвоночника в Москве.

https://ria.ru/20231215/neyroset-1916110224.html

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москва, леонид зюганов, московская городская дума, общество