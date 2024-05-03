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Китайская ракета вывела лунный зонд на переходную орбиту

Китайская ракета вывела лунный зонд на переходную орбиту - РИА Новости, 03.05.2024

Китайская ракета вывела лунный зонд на переходную орбиту

Ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" в пятницу успешно вывела лунный зонд "Чанъэ-6" на переходную орбиту Земля-Луна, миссия ракеты признана успешной, сообщает... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:12

2024-05-03T14:12

2024-05-03T14:25

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ВЭНЬЧАН (Китай), 3 мая – РИА Новости. Ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" в пятницу успешно вывела лунный зонд "Чанъэ-6" на переходную орбиту Земля-Луна, миссия ракеты признана успешной, сообщает Китайское национальное космическое управление.Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск). В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны."Ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" 3 мая в 17.27 осуществила успешный запуск зонда "Чанъэ-6" с космодрома Вэньчан, зонд точно вышел на переходную орбиту Земля-Луна. Запуск признан успешным", - говорится в заявлении управления.Отмечается, что примерно через 37 минут после старта зонд "Чанъэ-6" отделился от ракеты и точно направился на заданную переходную орбиту Земля-Луна с перигеем 200 километров и апогеем около 380 тысяч километров.Для ракет-носителей "Чанчжэн" это был уже 519 запуск, а для тяжелых ракет "Чанчжэн-5" - десятый.Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, вся миссия, в ходе которой на Землю планируется доставить около 2 килограммов образцов грунта, продлится 53 дня."Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта.Вместе с тем, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.

https://ria.ru/20240203/sputnik-1925232215.html

https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html

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космос - риа наука, земля, хайнань, луна, европейское космическое агентство, китай