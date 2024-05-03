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Постпред США не вспомнила о погибшем в украинской тюрьме журналисте Лире

Постпред США не вспомнила о погибшем в украинской тюрьме журналисте Лире - РИА Новости, 03.05.2024

Постпред США не вспомнила о погибшем в украинской тюрьме журналисте Лире

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в честь Всемирного дня свободы печати вспомнила о задержанных в РФ американских журналистах Эване Гершковиче и Алсу... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:25

2024-05-03T17:25

2024-05-03T17:58

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эван гершкович

оон

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ООН, 3 мая - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в честь Всемирного дня свободы печати вспомнила о задержанных в РФ американских журналистах Эване Гершковиче и Алсу Курмашевой, но ни словом не обмолвилась о погибшем в украинских застенках американце Гонсало Лире. "Журналисты во всем мире часто подвергают себя серьезному риску, пытаясь предоставить сообществам необходимую информацию. Сегодня мы... скорбим по десяткам журналистов, убитых в секторе Газа, и вспоминаем еще о сотнях журналистов, несправедливо задержанных по всему миру, в том числе гражданах США Эване Гершковиче, Остина Тайсе и Алсу Курмашевой", - говорится в комментарии Томас-Гринфилд. Ранее госдеп США подтвердил гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти Лиры сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" блогера, критиковавшего самого Байдена, а также Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935946206.html

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в мире, сша, россия, украина, гонсало лира, линда томас-гринфилд, эван гершкович, оон