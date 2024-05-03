Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/zhivotnye-1943668680.html
В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными
В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными - РИА Новости, 03.05.2024
В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными
Правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке в новой Москве, где звери питались остатками резины,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:11
2024-05-03T13:11
происшествия
москва
россия
новая москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943667207_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_028a7fd0eccdceac9c7ab9cc984ae408.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке в новой Москве, где звери питались остатками резины, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По материалам проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их смерть (статья 245 УК РФ)... Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении. Отмечается, что при проверке частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве были обнаружены мертвые животные - обезьяна и два аиста. Правоохранителями установлено, что животные долгое время были без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины. Кроме того, из-за отсутствия ветеринарного наблюдения у животных развились различные заболевания, в том числе крайнее истощение организма и пневмония. Подчеркивается, что после смерти трупы животных хранились в открытых полиэтиленовых пакетах за хозяйственно-бытовыми постройками, где и были обнаружены.
https://ria.ru/20240503/zhivotnye-1943598918.html
https://ria.ru/20240328/pitomtsy-1936390403.html
москва
россия
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943667207_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_f5aea7a7dc4b28055410ddbcc8d86646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, новая москва
Происшествия, Москва, Россия, Новая Москва
В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными

В Новой Москве возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными

© Фото : Прокуратура МосквыОбезьяна в вольере частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве
Обезьяна в вольере частного зоопарка Планета обезьян в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Обезьяна в вольере частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке в новой Москве, где звери питались остатками резины, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"По материалам проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их смерть (статья 245 УК РФ)... Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
Собака - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В России создали комплекс для мониторинга здоровья животных на дому
04:37
Отмечается, что при проверке частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве были обнаружены мертвые животные - обезьяна и два аиста. Правоохранителями установлено, что животные долгое время были без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины. Кроме того, из-за отсутствия ветеринарного наблюдения у животных развились различные заболевания, в том числе крайнее истощение организма и пневмония.
Подчеркивается, что после смерти трупы животных хранились в открытых полиэтиленовых пакетах за хозяйственно-бытовыми постройками, где и были обнаружены.
Кошка - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве
28 марта, 14:47
 
ПроисшествияМоскваРоссияНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала