https://ria.ru/20240503/zhivotnye-1943668680.html

В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными

В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными - РИА Новости, 03.05.2024

В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке в новой Москве, где звери питались остатками резины,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:11

2024-05-03T13:11

2024-05-03T13:11

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке в новой Москве, где звери питались остатками резины, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По материалам проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их смерть (статья 245 УК РФ)... Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении. Отмечается, что при проверке частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве были обнаружены мертвые животные - обезьяна и два аиста. Правоохранителями установлено, что животные долгое время были без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины. Кроме того, из-за отсутствия ветеринарного наблюдения у животных развились различные заболевания, в том числе крайнее истощение организма и пневмония. Подчеркивается, что после смерти трупы животных хранились в открытых полиэтиленовых пакетах за хозяйственно-бытовыми постройками, где и были обнаружены.

https://ria.ru/20240503/zhivotnye-1943598918.html

https://ria.ru/20240328/pitomtsy-1936390403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, новая москва