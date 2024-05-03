https://ria.ru/20240503/zhivotnye-1943668680.html
В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными
В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными - РИА Новости, 03.05.2024
В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными
Правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке в новой Москве, где звери питались остатками резины,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:11
2024-05-03T13:11
2024-05-03T13:11
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке в новой Москве, где звери питались остатками резины, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По материалам проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их смерть (статья 245 УК РФ)... Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении. Отмечается, что при проверке частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве были обнаружены мертвые животные - обезьяна и два аиста. Правоохранителями установлено, что животные долгое время были без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины. Кроме того, из-за отсутствия ветеринарного наблюдения у животных развились различные заболевания, в том числе крайнее истощение организма и пневмония. Подчеркивается, что после смерти трупы животных хранились в открытых полиэтиленовых пакетах за хозяйственно-бытовыми постройками, где и были обнаружены.
https://ria.ru/20240503/zhivotnye-1943598918.html
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РИА Новости
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Происшествия, Москва, Россия, Новая Москва
В Новой Москве завели дело из-за жестокого обращения с животными
В Новой Москве возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными