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На Филиппинах произошло землетрясение - РИА Новости, 03.05.2024
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13:36 03.05.2024 (обновлено: 13:42 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/zemletryasenie-1943675574.html
На Филиппинах произошло землетрясение
На Филиппинах произошло землетрясение - РИА Новости, 03.05.2024
На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах, сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии на своем сайте. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:36
2024-05-03T13:42
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах, сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии на своем сайте.По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 18.16 по местному времени (13.16 мск) около филиппинского острова Лейте. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров, а магнитуда составила 6,0. В институте уточнили, что в результате землетрясение ожидается ущерб и афтершоки.
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филиппины, в мире
Филиппины, В мире
На Филиппинах произошло землетрясение

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах, сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии на своем сайте.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 18.16 по местному времени (13.16 мск) около филиппинского острова Лейте. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров, а магнитуда составила 6,0. В институте уточнили, что в результате землетрясение ожидается ущерб и афтершоки.
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