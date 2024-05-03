https://ria.ru/20240503/zemletryasenie-1943675574.html
На Филиппинах произошло землетрясение
На Филиппинах произошло землетрясение - РИА Новости, 03.05.2024
На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах, сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии на своем сайте. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:36
2024-05-03T13:36
2024-05-03T13:42
филиппины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах, сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии на своем сайте.По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 18.16 по местному времени (13.16 мск) около филиппинского острова Лейте. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров, а магнитуда составила 6,0. В институте уточнили, что в результате землетрясение ожидается ущерб и афтершоки.
https://ria.ru/20240501/zemletryasenie-1943307600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филиппины, в мире
На Филиппинах произошло землетрясение
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6