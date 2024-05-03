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На Камчатке стартовал прием заявок на господдержку для самозанятых - РИА Новости, 03.05.2024
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16:10 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/zayavki-1943717730.html
На Камчатке стартовал прием заявок на господдержку для самозанятых
На Камчатке стартовал прием заявок на господдержку для самозанятых - РИА Новости, 03.05.2024
На Камчатке стартовал прием заявок на господдержку для самозанятых
В центре "Мой бизнес" Камчатского края начался прием заявок на услуги для самозанятых, государственная поддержка будет оказана физическим лицам, которые... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:10
2024-05-03T16:10
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В центре "Мой бизнес" Камчатского края начался прием заявок на услуги для самозанятых, государственная поддержка будет оказана физическим лицам, которые применяют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба правительства региона. Цель государственной поддержки – развитие компетенций у самозанятых, продвижение и популяризация их дела, помощь в развитии и масштабировании. "Число самозанятых в Камчатском крае растет и спрос на получение государственной поддержки тоже. Мы наблюдаем динамику прироста применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход". В центре "Мой бизнес" также расширяется перечень услуг", - сказала заместитель директора АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Алина Чебураева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, каждая представленная услуга – тщательно проработанный запрос от потенциальных получателей поддержки. Поддержка для предпринимателей и самозанятых осуществляется благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20240312/kamchatka-1932487654.html
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камчатский край, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Камчатский край, Россия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

На Камчатке стартовал прием заявок на господдержку для самозанятых

© iStock.com / BartekSzewczykГрафический дизайнер работает в домашнем офисе
Графический дизайнер работает в домашнем офисе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© iStock.com / BartekSzewczyk
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В центре "Мой бизнес" Камчатского края начался прием заявок на услуги для самозанятых, государственная поддержка будет оказана физическим лицам, которые применяют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба правительства региона.
Цель государственной поддержки – развитие компетенций у самозанятых, продвижение и популяризация их дела, помощь в развитии и масштабировании.
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"Число самозанятых в Камчатском крае растет и спрос на получение государственной поддержки тоже. Мы наблюдаем динамику прироста применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход". В центре "Мой бизнес" также расширяется перечень услуг", - сказала заместитель директора АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Алина Чебураева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, каждая представленная услуга – тщательно проработанный запрос от потенциальных получателей поддержки.
Поддержка для предпринимателей и самозанятых осуществляется благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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Твой бизнесКамчатский крайРоссияТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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