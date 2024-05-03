https://ria.ru/20240503/zayavki-1943717730.html

На Камчатке стартовал прием заявок на господдержку для самозанятых

На Камчатке стартовал прием заявок на господдержку для самозанятых - РИА Новости, 03.05.2024

На Камчатке стартовал прием заявок на господдержку для самозанятых

В центре "Мой бизнес" Камчатского края начался прием заявок на услуги для самозанятых, государственная поддержка будет оказана физическим лицам, которые... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:10

2024-05-03T16:10

2024-05-03T16:10

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В центре "Мой бизнес" Камчатского края начался прием заявок на услуги для самозанятых, государственная поддержка будет оказана физическим лицам, которые применяют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба правительства региона. Цель государственной поддержки – развитие компетенций у самозанятых, продвижение и популяризация их дела, помощь в развитии и масштабировании. "Число самозанятых в Камчатском крае растет и спрос на получение государственной поддержки тоже. Мы наблюдаем динамику прироста применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход". В центре "Мой бизнес" также расширяется перечень услуг", - сказала заместитель директора АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Алина Чебураева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, каждая представленная услуга – тщательно проработанный запрос от потенциальных получателей поддержки. Поддержка для предпринимателей и самозанятых осуществляется благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20240312/kamchatka-1932487654.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

камчатский край, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса