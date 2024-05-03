На Камчатке стартовал прием заявок на господдержку для самозанятых
© iStock.com / BartekSzewczykГрафический дизайнер работает в домашнем офисе
© iStock.com / BartekSzewczyk
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В центре "Мой бизнес" Камчатского края начался прием заявок на услуги для самозанятых, государственная поддержка будет оказана физическим лицам, которые применяют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба правительства региона.
Цель государственной поддержки – развитие компетенций у самозанятых, продвижение и популяризация их дела, помощь в развитии и масштабировании.
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"Число самозанятых в Камчатском крае растет и спрос на получение государственной поддержки тоже. Мы наблюдаем динамику прироста применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход". В центре "Мой бизнес" также расширяется перечень услуг", - сказала заместитель директора АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Алина Чебураева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, каждая представленная услуга – тщательно проработанный запрос от потенциальных получателей поддержки.
Поддержка для предпринимателей и самозанятых осуществляется благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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