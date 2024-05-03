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Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая - РИА Новости, 03.05.2024
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18:59 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/zasedaniya-1943755972.html
Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая
Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая - РИА Новости, 03.05.2024
Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая
Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая, при этом отменив заседания 7 и 16 мая, соответствующий проект постановления размещен в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:59
2024-05-03T18:59
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая, при этом отменив заседания 7 и 16 мая, соответствующий проект постановления размещен в думской электронной базе. "Отменить заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 и 16 мая 2024 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 14 мая 2024 года в 10 часов… Провести дополнительные заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 10 мая 2024 года в 14 часов, 13 мая 2024 года в 10 часов", - сказано в документе.
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Госдума РФ, Россия
Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая

ГД отменила пленарные заседания 7 и 16 мая, заседания могут пройти 10 и 13 мая

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая, при этом отменив заседания 7 и 16 мая, соответствующий проект постановления размещен в думской электронной базе.
"Отменить заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 и 16 мая 2024 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 14 мая 2024 года в 10 часов… Провести дополнительные заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 10 мая 2024 года в 14 часов, 13 мая 2024 года в 10 часов", - сказано в документе.
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