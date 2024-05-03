https://ria.ru/20240503/zasedaniya-1943755972.html

Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая

Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая - РИА Новости, 03.05.2024

Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая

Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая, при этом отменив заседания 7 и 16 мая, соответствующий проект постановления размещен в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:59

2024-05-03T18:59

2024-05-03T18:59

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Госдума может провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая, при этом отменив заседания 7 и 16 мая, соответствующий проект постановления размещен в думской электронной базе. "Отменить заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 и 16 мая 2024 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 14 мая 2024 года в 10 часов… Провести дополнительные заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 10 мая 2024 года в 14 часов, 13 мая 2024 года в 10 часов", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240503/inoagenty-1943690987.html

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