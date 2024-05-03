https://ria.ru/20240503/zapad-1943710799.html
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 03.05.2024
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Войска Украины за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:33
2024-05-03T15:33
2024-05-03T16:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_1b70d957e6b36e6d1b6f2f887e179339.jpg
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Двуречная Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная диброва Луганской Народной Республики."Противник потерял до 355 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина БМ-21 РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_191:0:2855:1998_1920x0_80_0_0_451c496b5ea3a25ed1cbba85e17a4b5a.jpg
Уничтожение полевого склада боеприпасов ВСУ на Красноармейском направлении
Кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ. Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по полевому пункту боепитания ВСУ на Красноармейском направлении. В результате точного удара боеприпасы сдетонировали и были полностью уничтожены.
2024-05-03T15:33
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
2024-05-03T15:33
true
PT0M21S
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Минобороны: группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю