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Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 03.05.2024
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15:33 03.05.2024 (обновлено: 16:44 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/zapad-1943710799.html
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 03.05.2024
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Войска Украины за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:33
2024-05-03T16:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Двуречная Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная диброва Луганской Народной Республики."Противник потерял до 355 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина БМ-21 РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
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Уничтожение полевого склада боеприпасов ВСУ на Красноармейском направлении
Кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ. Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по полевому пункту боепитания ВСУ на Красноармейском направлении. В результате точного удара боеприпасы сдетонировали и были полностью уничтожены.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
2024-05-03T15:33
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Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

Минобороны: группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Двуречная Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная диброва Луганской Народной Республики.
"Противник потерял до 355 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина БМ-21 РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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