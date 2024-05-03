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Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 03.05.2024

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

Войска Украины за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:33

2024-05-03T15:33

2024-05-03T16:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Двуречная Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная диброва Луганской Народной Республики."Противник потерял до 355 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина БМ-21 РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.

россия

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Уничтожение полевого склада боеприпасов ВСУ на Красноармейском направлении Кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ. Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по полевому пункту боепитания ВСУ на Красноармейском направлении. В результате точного удара боеприпасы сдетонировали и были полностью уничтожены. 2024-05-03T15:33 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины, видео