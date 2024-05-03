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В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов - РИА Новости, 03.05.2024
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14:10 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/zamorozki-1943684135.html
В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов
В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов
Спасатели предупредили о заморозках до минус 2 градусов в Москве ночью и утром в субботу, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:10
2024-05-03T14:10
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до минус 2 градусов в Москве ночью и утром в субботу, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ночные и утренние часы 4 мая в Москве ожидаются заморозки до -2°С", - говорится в сообщении. Спасатели советуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров. Кроме того, при использовании электрообогревателей в МЧС призвали не допускать перегрузки в электрической сети и не оставлять их без присмотра.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России
В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов

МЧС предупредило о заморозках в Москве ночью и утром 4 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДубовый лист на траве во время утренних заморозков
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дубовый лист на траве во время утренних заморозков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до минус 2 градусов в Москве ночью и утром в субботу, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ночные и утренние часы 4 мая в Москве ожидаются заморозки до -2°С", - говорится в сообщении.
Спасатели советуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров. Кроме того, при использовании электрообогревателей в МЧС призвали не допускать перегрузки в электрической сети и не оставлять их без присмотра.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Москвичей предупредили о заморозках и снеге
16 апреля, 03:06
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрЭкология в России
 
 
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