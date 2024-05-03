https://ria.ru/20240503/zamorozki-1943684135.html

В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов

В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов - РИА Новости, 03.05.2024

В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов

Спасатели предупредили о заморозках до минус 2 градусов в Москве ночью и утром в субботу, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:10

2024-05-03T14:10

2024-05-03T14:10

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/88/1557408825_0:206:3273:2047_1920x0_80_0_0_f5d7c227e9a501ab4700dc1e44b3fc38.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до минус 2 градусов в Москве ночью и утром в субботу, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ночные и утренние часы 4 мая в Москве ожидаются заморозки до -2°С", - говорится в сообщении. Спасатели советуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров. Кроме того, при использовании электрообогревателей в МЧС призвали не допускать перегрузки в электрической сети и не оставлять их без присмотра.

https://ria.ru/20240416/pogoda-1940290473.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии