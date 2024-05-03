https://ria.ru/20240503/zamorozki-1943684135.html
В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов
В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов
Спасатели предупредили о заморозках до минус 2 градусов в Москве ночью и утром в субботу, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:10
2024-05-03T14:10
2024-05-03T14:10
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до минус 2 градусов в Москве ночью и утром в субботу, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ночные и утренние часы 4 мая в Москве ожидаются заморозки до -2°С", - говорится в сообщении. Спасатели советуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров. Кроме того, при использовании электрообогревателей в МЧС призвали не допускать перегрузки в электрической сети и не оставлять их без присмотра.
https://ria.ru/20240416/pogoda-1940290473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России
В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов
МЧС предупредило о заморозках в Москве ночью и утром 4 мая