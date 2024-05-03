https://ria.ru/20240503/zamorozki-1943674641.html

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках - РИА Новости, 03.05.2024

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Спасатели предупредили о заморозках до минут пяти градусов ночью и утром в субботу в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:32

2024-05-03T13:32

2024-05-03T13:32

общество

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755396286_0:244:3063:1967_1920x0_80_0_0_877ceaf97d5a8c68478991fbca5f87f6.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до минут пяти градусов ночью и утром в субботу в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 4 мая ожидаются заморозки в Московской области до -5°С", - говорится в сообщении. Спасатели призвали страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу, пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям - снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, а также помнить, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко.

https://ria.ru/20240427/sinoptik-1942687799.html

московская область (подмосковье)

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)