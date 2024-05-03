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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках - РИА Новости, 03.05.2024
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13:32 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/zamorozki-1943674641.html
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках - РИА Новости, 03.05.2024
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
Спасатели предупредили о заморозках до минут пяти градусов ночью и утром в субботу в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:32
2024-05-03T13:32
общество
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до минут пяти градусов ночью и утром в субботу в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 4 мая ожидаются заморозки в Московской области до -5°С", - говорится в сообщении. Спасатели призвали страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу, пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям - снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, а также помнить, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

В Подмосковье в субботу ожидаются заморозки до минус пяти градусов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до минут пяти градусов ночью и утром в субботу в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 4 мая ожидаются заморозки в Московской области до -5°С", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу, пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям - снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, а также помнить, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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