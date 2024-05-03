https://ria.ru/20240503/zaderzhannye-1943764906.html
Посольство в Хельсинки будет добиваться соблюдения прав задержанных россиян
Посольство в Хельсинки будет добиваться соблюдения прав задержанных россиян - РИА Новости, 03.05.2024
Посольство в Хельсинки будет добиваться соблюдения прав задержанных россиян
Посольство РФ в Хельсинки поддерживает контакты с родственниками задержанных россиян, будет добиваться полного соблюдения прав граждан РФ, заявили РИА Новости в РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:06
2024-05-03T20:06
2024-05-03T20:06
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Хельсинки поддерживает контакты с родственниками задержанных россиян, будет добиваться полного соблюдения прав граждан РФ, заявили РИА Новости в дипмиссии. "Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан", - заявили в пресс-службе посольства. Трое граждан России задержаны финской полицией 30 апреля. По имеющимся сведениям, два молодых человека и девушка, проходящие обучение в местном колледже, подозреваются в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. Согласно сообщениям в СМИ, 3 мая суд первой инстанции постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа текущего года. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются, отметили в посольстве.
https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943761131.html
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в мире, россия, хельсинки, финляндия
В мире, Россия, Хельсинки, Финляндия
Посольство в Хельсинки будет добиваться соблюдения прав задержанных россиян
Посольство РФ будет добиваться соблюдения прав задержанных в Финляндии россиян