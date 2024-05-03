https://ria.ru/20240503/zaderzhannye-1943764906.html

Посольство в Хельсинки будет добиваться соблюдения прав задержанных россиян

Посольство в Хельсинки будет добиваться соблюдения прав задержанных россиян - РИА Новости, 03.05.2024

Посольство в Хельсинки будет добиваться соблюдения прав задержанных россиян

Посольство РФ в Хельсинки поддерживает контакты с родственниками задержанных россиян, будет добиваться полного соблюдения прав граждан РФ, заявили РИА Новости в РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T20:06

2024-05-03T20:06

2024-05-03T20:06

в мире

россия

хельсинки

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Хельсинки поддерживает контакты с родственниками задержанных россиян, будет добиваться полного соблюдения прав граждан РФ, заявили РИА Новости в дипмиссии. "Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан", - заявили в пресс-службе посольства. Трое граждан России задержаны финской полицией 30 апреля. По имеющимся сведениям, два молодых человека и девушка, проходящие обучение в местном колледже, подозреваются в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. Согласно сообщениям в СМИ, 3 мая суд первой инстанции постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа текущего года. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются, отметили в посольстве.

https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943761131.html

россия

хельсинки

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, хельсинки, финляндия