https://ria.ru/20240503/zabaykale-1943731381.html

В Забайкалье пройдет региональный этап конкурса "100 Лучших товаров России"

В Забайкалье пройдет региональный этап конкурса "100 Лучших товаров России" - РИА Новости, 03.05.2024

В Забайкалье пройдет региональный этап конкурса "100 Лучших товаров России"

Региональный этап Всероссийского конкурса программы "100 Лучших товаров России" пройдет в Чите 28 мая, подать заявку можно до 22 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:59

2024-05-03T16:59

2024-05-03T16:59

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Региональный этап Всероссийского конкурса программы "100 Лучших товаров России" пройдет в Чите 28 мая, подать заявку можно до 22 мая, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. В рамках конкурса определяются победители в следующих номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги производственно-технического назначения, услуги для населения, изделия народных и художественных промыслов. Победители регионального этапа направляются для участия в федеральном конкурсе, при победе в котором получают право использовать логотип "100 Лучших товаров России" в рекламно-информационных целях в течение двух лет. "Мы стараемся менять формат мероприятия каждый год. Добавляя какие-то новшества, приглашая интересных спикеров. В этом году мероприятие будет проходить в несколько этапов, в течение двух дней", - сказала министр экономического развития Забайкальского Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, сейчас о своем желании стать участниками сообщил 41 человек, также ожидаются новые заявки.

https://ria.ru/20240503/zayavki-1943717730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край