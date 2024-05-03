https://ria.ru/20240503/vzyatka-1943624830.html

Бывшему замглавы Пскова вменили новый коррупционный эпизод

Бывшему замглавы Пскова вменили новый коррупционный эпизод - РИА Новости, 03.05.2024

Бывшему замглавы Пскова вменили новый коррупционный эпизод

Бывшему замглавы администрации Пскова, арестованному за взятку автомобилем стоимостью 5 миллионов рублей, следствие вменило новый коррупционный эпизод,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:08

2024-05-03T10:08

2024-05-03T10:08

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псков

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Бывшему замглавы администрации Пскова, арестованному за взятку автомобилем стоимостью 5 миллионов рублей, следствие вменило новый коррупционный эпизод, связанный с получением массажного кресла, сообщило СУСК РФ по Псковской области. В марте объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022 году директор коммерческого предприятия по строительству дорожной сети передал ему автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей за "своевременное и беспрепятственное" принятие работ по муниципальным контрактам. "По версии следствия, в период с 15 по 18 сентября 2023 года 37-летний предприниматель, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал заместителю главы администрации города Пскова – начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным... муниципальным контрактам", - говорится в сообщении. Бывший чиновник стал фигурантом дела о получении взятки в крупном размере, которое объединено в одно производство с первым уголовным делом. Предприниматель, которого уже задержали, подозревается в даче крупной взятки должностному лицу, уточняют в областном следственном управлении.

https://ria.ru/20240417/rozysk-1940508153.html

https://ria.ru/20240323/vzyatka-1935386660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, псков, россия, псковская область