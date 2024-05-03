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Бывшему замглавы Пскова вменили новый коррупционный эпизод - РИА Новости, 03.05.2024
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10:08 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/vzyatka-1943624830.html
Бывшему замглавы Пскова вменили новый коррупционный эпизод
Бывшему замглавы Пскова вменили новый коррупционный эпизод - РИА Новости, 03.05.2024
Бывшему замглавы Пскова вменили новый коррупционный эпизод
Бывшему замглавы администрации Пскова, арестованному за взятку автомобилем стоимостью 5 миллионов рублей, следствие вменило новый коррупционный эпизод,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:08
2024-05-03T10:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Бывшему замглавы администрации Пскова, арестованному за взятку автомобилем стоимостью 5 миллионов рублей, следствие вменило новый коррупционный эпизод, связанный с получением массажного кресла, сообщило СУСК РФ по Псковской области. В марте объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022 году директор коммерческого предприятия по строительству дорожной сети передал ему автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей за "своевременное и беспрепятственное" принятие работ по муниципальным контрактам. "По версии следствия, в период с 15 по 18 сентября 2023 года 37-летний предприниматель, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал заместителю главы администрации города Пскова – начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным... муниципальным контрактам", - говорится в сообщении. Бывший чиновник стал фигурантом дела о получении взятки в крупном размере, которое объединено в одно производство с первым уголовным делом. Предприниматель, которого уже задержали, подозревается в даче крупной взятки должностному лицу, уточняют в областном следственном управлении.
https://ria.ru/20240417/rozysk-1940508153.html
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происшествия, псков, россия, псковская область
Происшествия, Псков, Россия, Псковская область
Бывшему замглавы Пскова вменили новый коррупционный эпизод

Арестованному экс-замглавы Пскова вменяется взятка в виде массажного кресла

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Бывшему замглавы администрации Пскова, арестованному за взятку автомобилем стоимостью 5 миллионов рублей, следствие вменило новый коррупционный эпизод, связанный с получением массажного кресла, сообщило СУСК РФ по Псковской области.
В марте объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022 году директор коммерческого предприятия по строительству дорожной сети передал ему автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей за "своевременное и беспрепятственное" принятие работ по муниципальным контрактам.
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"По версии следствия, в период с 15 по 18 сентября 2023 года 37-летний предприниматель, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал заместителю главы администрации города Пскова – начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным... муниципальным контрактам", - говорится в сообщении.
Бывший чиновник стал фигурантом дела о получении взятки в крупном размере, которое объединено в одно производство с первым уголовным делом. Предприниматель, которого уже задержали, подозревается в даче крупной взятки должностному лицу, уточняют в областном следственном управлении.
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