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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 03.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T21:48

2024-05-03T21:48

2024-05-03T21:48

специальная военная операция на украине

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херсонская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в пятницу тревогу объявляли трижды на всей территории Украины, спустя время ее отменили. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240503/borrel-1943774951.html

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херсон

херсонская область

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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины