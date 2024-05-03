https://ria.ru/20240503/vzryvy-1943647726.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 03.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе города Харькова, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:02

2024-05-03T12:02

2024-05-03T12:02

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе города Харькова, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала "Общественное"."В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240502/vzryvy-1943578209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины