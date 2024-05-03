https://ria.ru/20240503/vzryvy-1943647726.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 03.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе города Харькова, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:02
2024-05-03T12:02
2024-05-03T12:02
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе города Харькова, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала "Общественное"."В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы, объявили воздушную тревогу