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В Ростовской области завели дело из-за выселения из дома дочери бойца СВО - РИА Новости, 03.05.2024
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19:57 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/vyselenie-1943763421.html
В Ростовской области завели дело из-за выселения из дома дочери бойца СВО
В Ростовской области завели дело из-за выселения из дома дочери бойца СВО - РИА Новости, 03.05.2024
В Ростовской области завели дело из-за выселения из дома дочери бойца СВО
Уголовное дело возбуждено в связи с обращением о нарушении жилищных прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее 14-летней дочери, которых по... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:57
2024-05-03T19:57
происшествия
россия
самарское
ростовская область
александр бастрыкин
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обращением о нарушении жилищных прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее 14-летней дочери, которых по предварительной информации выселил из дома мигрант из Средней Азии, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Следователи возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении жилищных прав 14-летней жительницы села Самарское… по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях было опубликовано видеообращение несовершеннолетней жительницы села Самарское к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Девочка рассказала, что ее отец пропал без вести в зоне спецоперации, а в декабре мигрант из Узбекистана якобы переоформил и продал неизвестным лицам земельные участки, на которых стоит принадлежащие ее семье дом и другие хозяйственные строения. По ее словам, мужчина сменил замки и "пользуется жилым домом как своим собственным". Девочка также рассказала, что её мама на протяжении нескольких месяцев обращалась с заявлением в правоохранительные органы и местные власти, но реакции не последовало. Также она утверждает, что теперь мигрант снимает деньги с карты её отца. В пятницу глава администрации Азовского района Александр Палатный сообщил, что ситуация с жительницей села Самарское и ее 14-летней дочерью находится на особом контроле властей. По его словам, на сегодняшний день на распоряжение домом и участком наложен арест. Судебное заседание по вопросам признания недействительными сделок с имуществом и воспрепятствовании доступа собственника в домовладение назначено на 14 мая. В свою очередь в пресс-службе СУСК РФ по региону отметили, что в ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а действиям лица, подозреваемого в совершении мошеннических действий при приобретении права на чужое имущество, будет дана надлежащая правовая оценка. Обращение о нарушении прав несовершеннолетней в Ростовской области с 27 апреля взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20240425/migranty-1942217712.html
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происшествия, россия, самарское, ростовская область, александр бастрыкин, владимир путин
Происшествия, Россия, Самарское, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Владимир Путин
В Ростовской области завели дело из-за выселения из дома дочери бойца СВО

В Ростовской области завели дело из-за выселения дочери пропавшего бойца СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник правоохранительных органов . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обращением о нарушении жилищных прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее 14-летней дочери, которых по предварительной информации выселил из дома мигрант из Средней Азии, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«
"Следователи возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении жилищных прав 14-летней жительницы села Самарское… по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Балашихе полицейским предъявили обвинения по делу о нелегальных мигрантах
25 апреля, 11:03
Ранее в соцсетях было опубликовано видеообращение несовершеннолетней жительницы села Самарское к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Девочка рассказала, что ее отец пропал без вести в зоне спецоперации, а в декабре мигрант из Узбекистана якобы переоформил и продал неизвестным лицам земельные участки, на которых стоит принадлежащие ее семье дом и другие хозяйственные строения. По ее словам, мужчина сменил замки и "пользуется жилым домом как своим собственным". Девочка также рассказала, что её мама на протяжении нескольких месяцев обращалась с заявлением в правоохранительные органы и местные власти, но реакции не последовало. Также она утверждает, что теперь мигрант снимает деньги с карты её отца.
В пятницу глава администрации Азовского района Александр Палатный сообщил, что ситуация с жительницей села Самарское и ее 14-летней дочерью находится на особом контроле властей. По его словам, на сегодняшний день на распоряжение домом и участком наложен арест. Судебное заседание по вопросам признания недействительными сделок с имуществом и воспрепятствовании доступа собственника в домовладение назначено на 14 мая.
В свою очередь в пресс-службе СУСК РФ по региону отметили, что в ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а действиям лица, подозреваемого в совершении мошеннических действий при приобретении права на чужое имущество, будет дана надлежащая правовая оценка. Обращение о нарушении прав несовершеннолетней в Ростовской области с 27 апреля взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Подмосковье проверят данные о таксисте, не выпускавшем девушку из машины
17 января, 02:08
 
ПроисшествияРоссияСамарскоеРостовская областьАлександр БастрыкинВладимир Путин
 
 
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