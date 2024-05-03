https://ria.ru/20240503/vyselenie-1943763421.html

В Ростовской области завели дело из-за выселения из дома дочери бойца СВО

В Ростовской области завели дело из-за выселения из дома дочери бойца СВО - РИА Новости, 03.05.2024

В Ростовской области завели дело из-за выселения из дома дочери бойца СВО

Уголовное дело возбуждено в связи с обращением о нарушении жилищных прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее 14-летней дочери, которых по... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:57

2024-05-03T19:57

2024-05-03T19:57

происшествия

россия

самарское

ростовская область

александр бастрыкин

владимир путин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обращением о нарушении жилищных прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее 14-летней дочери, которых по предварительной информации выселил из дома мигрант из Средней Азии, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Следователи возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении жилищных прав 14-летней жительницы села Самарское… по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях было опубликовано видеообращение несовершеннолетней жительницы села Самарское к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Девочка рассказала, что ее отец пропал без вести в зоне спецоперации, а в декабре мигрант из Узбекистана якобы переоформил и продал неизвестным лицам земельные участки, на которых стоит принадлежащие ее семье дом и другие хозяйственные строения. По ее словам, мужчина сменил замки и "пользуется жилым домом как своим собственным". Девочка также рассказала, что её мама на протяжении нескольких месяцев обращалась с заявлением в правоохранительные органы и местные власти, но реакции не последовало. Также она утверждает, что теперь мигрант снимает деньги с карты её отца. В пятницу глава администрации Азовского района Александр Палатный сообщил, что ситуация с жительницей села Самарское и ее 14-летней дочерью находится на особом контроле властей. По его словам, на сегодняшний день на распоряжение домом и участком наложен арест. Судебное заседание по вопросам признания недействительными сделок с имуществом и воспрепятствовании доступа собственника в домовладение назначено на 14 мая. В свою очередь в пресс-службе СУСК РФ по региону отметили, что в ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а действиям лица, подозреваемого в совершении мошеннических действий при приобретении права на чужое имущество, будет дана надлежащая правовая оценка. Обращение о нарушении прав несовершеннолетней в Ростовской области с 27 апреля взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20240425/migranty-1942217712.html

https://ria.ru/20240117/taksist-1921755707.html

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самарское

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происшествия, россия, самарское, ростовская область, александр бастрыкин, владимир путин