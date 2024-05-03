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СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО - РИА Новости, 03.05.2024
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13:53 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/vyselenie-1943680037.html
СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО
СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО - РИА Новости, 03.05.2024
СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО
Следователи продолжают проверку по обращению о нарушении прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее 14-летней дочери, которую, по предварительной... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:53
2024-05-03T13:53
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
ростовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Следователи продолжают проверку по обращению о нарушении прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее 14-летней дочери, которую, по предварительной информации, выселил из дома мигрант из Средней Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. "По поручению председателя Следственного комитета проводится проверка", - сообщили в пресс-службе. В четверг в соцсетях было опубликовано видеообращение несовершеннолетней жительницы села Самарское Азовского района Ростовской области к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Девочка рассказала, что ее отец пропал без вести в зоне СВО, а в декабре мигрант из Узбекистана якобы переоформил и продал неизвестным лицам земельные участки, на которых стоит принадлежащие ее семье дом и другие хозяйственные строения. По ее словам, мужчина сменил замки и "пользуется жилым домом как своим собственным". Девочка также рассказала, что её мама на протяжении нескольких месяцев обращалась с заявлением в правоохранительные органы и местные власти, но реакции не последовало. Кроме того, утверждает она, теперь мигрант снимает деньги с карты её отца. В пресс-службе СУСК РФ по региону сообщили, что ведется проверка по обращению о нарушении прав несовершеннолетней в Ростовской области, которое с 27 апреля взято Бастрыкиным на контроль. Отмечается, что на единую многоканальную телефонную линию информационного центра СК России обратилась жительница Ростовской области о нарушении прав ее 14-летней дочери, сообщив, что из-за систематических угроз нового жильца она с дочерью была вынуждена покинуть место жительства, говорится в релизе СУСК.
https://ria.ru/20240424/migranty-1941844005.html
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происшествия, россия, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО

Ростовский СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Следователи продолжают проверку по обращению о нарушении прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее 14-летней дочери, которую, по предварительной информации, выселил из дома мигрант из Средней Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"По поручению председателя Следственного комитета проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.
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В четверг в соцсетях было опубликовано видеообращение несовершеннолетней жительницы села Самарское Азовского района Ростовской области к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Девочка рассказала, что ее отец пропал без вести в зоне СВО, а в декабре мигрант из Узбекистана якобы переоформил и продал неизвестным лицам земельные участки, на которых стоит принадлежащие ее семье дом и другие хозяйственные строения. По ее словам, мужчина сменил замки и "пользуется жилым домом как своим собственным". Девочка также рассказала, что её мама на протяжении нескольких месяцев обращалась с заявлением в правоохранительные органы и местные власти, но реакции не последовало. Кроме того, утверждает она, теперь мигрант снимает деньги с карты её отца.
В пресс-службе СУСК РФ по региону сообщили, что ведется проверка по обращению о нарушении прав несовершеннолетней в Ростовской области, которое с 27 апреля взято Бастрыкиным на контроль.
Отмечается, что на единую многоканальную телефонную линию информационного центра СК России обратилась жительница Ростовской области о нарушении прав ее 14-летней дочери, сообщив, что из-за систематических угроз нового жильца она с дочерью была вынуждена покинуть место жительства, говорится в релизе СУСК.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияРостовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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