https://ria.ru/20240503/vyselenie-1943680037.html

СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО

СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО - РИА Новости, 03.05.2024

СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО

Следователи продолжают проверку по обращению о нарушении прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее 14-летней дочери, которую, по предварительной... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:53

2024-05-03T13:53

2024-05-03T13:53

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

ростовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Следователи продолжают проверку по обращению о нарушении прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее 14-летней дочери, которую, по предварительной информации, выселил из дома мигрант из Средней Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. "По поручению председателя Следственного комитета проводится проверка", - сообщили в пресс-службе. В четверг в соцсетях было опубликовано видеообращение несовершеннолетней жительницы села Самарское Азовского района Ростовской области к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Девочка рассказала, что ее отец пропал без вести в зоне СВО, а в декабре мигрант из Узбекистана якобы переоформил и продал неизвестным лицам земельные участки, на которых стоит принадлежащие ее семье дом и другие хозяйственные строения. По ее словам, мужчина сменил замки и "пользуется жилым домом как своим собственным". Девочка также рассказала, что её мама на протяжении нескольких месяцев обращалась с заявлением в правоохранительные органы и местные власти, но реакции не последовало. Кроме того, утверждает она, теперь мигрант снимает деньги с карты её отца. В пресс-службе СУСК РФ по региону сообщили, что ведется проверка по обращению о нарушении прав несовершеннолетней в Ростовской области, которое с 27 апреля взято Бастрыкиным на контроль. Отмечается, что на единую многоканальную телефонную линию информационного центра СК России обратилась жительница Ростовской области о нарушении прав ее 14-летней дочери, сообщив, что из-за систематических угроз нового жильца она с дочерью была вынуждена покинуть место жительства, говорится в релизе СУСК.

https://ria.ru/20240424/migranty-1941844005.html

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)