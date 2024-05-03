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Выдворение грозит 59 мигрантам, незаконно строящим школу в Краснодаре - РИА Новости, 03.05.2024
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22:57 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/vydvorenie-1943781169.html
Выдворение грозит 59 мигрантам, незаконно строящим школу в Краснодаре
Выдворение грозит 59 мигрантам, незаконно строящим школу в Краснодаре - РИА Новости, 03.05.2024
Выдворение грозит 59 мигрантам, незаконно строящим школу в Краснодаре
Полицейские выявили на площадке строящейся школы в Краснодаре 59 жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, работавших незаконно, им грозит штраф и... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T22:57
2024-05-03T22:57
происшествия
россия
краснодар
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КРАСНОДАР, 3 мая – РИА Новости. Полицейские выявили на площадке строящейся школы в Краснодаре 59 жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, работавших незаконно, им грозит штраф и выдворение из России. "В результате рейда правоохранители выявили 59 жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, незаконно осуществлявших трудовую деятельность на стройке без разрешительных документов. В отношении иностранцев полицейские составили административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Правонарушителям может быть назначено наказание в виде выплаты штрафа с выдворением за пределы страны", - говорится на сайте краевого ГУ МВД. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о строящейся школе на проспекте Образцова в Краснодаре. Кроме того, по данным кубанского главка, за нарушение режима пребывания на территории страны в отношении 40 приезжих составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил пребывания иностранным гражданином на территории РФ – ред.). В свою очередь проверка проводится и в отношении работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. Так в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), добавляют в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20240425/migranty-1942217712.html
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происшествия, россия, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодар
Выдворение грозит 59 мигрантам, незаконно строящим школу в Краснодаре

Выдворение из России грозит 59 мигрантам, незаконно строящим школу в Краснодаре

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 мая – РИА Новости. Полицейские выявили на площадке строящейся школы в Краснодаре 59 жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, работавших незаконно, им грозит штраф и выдворение из России.
«
"В результате рейда правоохранители выявили 59 жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, незаконно осуществлявших трудовую деятельность на стройке без разрешительных документов. В отношении иностранцев полицейские составили административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Правонарушителям может быть назначено наказание в виде выплаты штрафа с выдворением за пределы страны", - говорится на сайте краевого ГУ МВД.
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Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о строящейся школе на проспекте Образцова в Краснодаре.
Кроме того, по данным кубанского главка, за нарушение режима пребывания на территории страны в отношении 40 приезжих составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил пребывания иностранным гражданином на территории РФ – ред.).
В свою очередь проверка проводится и в отношении работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. Так в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), добавляют в правоохранительных органах.
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