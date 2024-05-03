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На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 03.05.2024
На Солнце произошла мощная вспышка
Новая мощная вспышка произошла на Солнце, выброшенная плазма может достичь Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:28
2024-05-03T08:28
2024-05-03T12:21
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новая мощная вспышка произошла на Солнце, выброшенная плазма может достичь Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. "На Солнце около половины шестого утра по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего балла X. Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Ночное событие каталогизировано как X1.6, то есть слабее примерно в четыре раза. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20", — говорится в сообщении. По предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но ее точное направление пока непонятно.В лаборатории считают "исключительно высокой" возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, так как активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив нашей планеты.Сейчас ученые фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Таким образом, звезде потребовалась всего одна спокойная неделя, чтобы восстановить запасы взрывной энергии. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле (длится примерно 12 лет), что может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму. Одним из его признаков является исчезновение перерывов между всплесками активности, подчеркнули в лаборатории.
https://ria.ru/20240411/solntse-1939233628.html
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РИА Новости
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космос - риа наука, земля, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, вспышки на Солнце , Наука
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка, есть риск попадания облаков плазмы на Землю
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Новая мощная вспышка произошла на Солнце, выброшенная плазма может достичь Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии
Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"На Солнце около половины шестого утра по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего балла X. Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Ночное событие каталогизировано как X1.6, то есть слабее примерно в четыре раза. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но ее точное направление пока непонятно.
В лаборатории считают "исключительно высокой" возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, так как активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив нашей планеты.
Сейчас ученые фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Таким образом, звезде потребовалась всего одна спокойная неделя, чтобы восстановить запасы взрывной энергии. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле (длится примерно 12 лет), что может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму. Одним из его признаков является исчезновение перерывов между всплесками активности, подчеркнули в лаборатории.