https://ria.ru/20240503/vozvraschenie-1943514204.html

"Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домой

"Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домой - РИА Новости, 03.05.2024

"Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домой

Агентство Bloomberg подвело итог метаниям наших бегунков по заграницам: коротко говоря, они массово едут в Россию. Или как там правильно на политкорректном... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:00

2024-05-03T08:00

2024-05-03T08:04

аналитика

в мире

запад

релоканты

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943473712_0:13:1792:1021_1920x0_80_0_0_fa6ce3145c4109d44171eed32ef7fef9.jpg

Агентство Bloomberg подвело итог метаниям наших бегунков по заграницам: коротко говоря, они массово едут в Россию. Или как там правильно на политкорректном новоязе? Релоцируются в обратном направлении.Для нас это не новость. То, что около половины "убегантов" вернулись в Россию, еще в прошлом году отметил президент Путин. Сейчас возвращенцев еще больше. Но в агентстве скорбят — ведь это означает полный провал той психической атаки, которую Запад организовал после начала СВО.Поэтому проводятся опросы и интервью, допрашиваются эксперты: как же так вышло? Дотошно и грустно подсчитывается вклад вернувшихся граждан в экономику России. По данным Bloomberg, обратная миграция принесла от одной пятой до одной трети всего экономического роста нашей страны. Это говорит о том, что вернулись высококвалифицированные специалисты, получили хорошие зарплаты и понесли их тратить по ресторанам, отелям и концертным залам, разгоняя наш сектор услуг. В общем, спасибо, ребята, за ударный труд и вклад в нашу экономику.Да, но как же так получилось? Ведь исход бегунков задумывался как часть пакета санкций против нашей страны. В России и так нехватка рабочих рук, эмиграция должна была ударить по нам очень больно. Эксперты издания глубокомысленно морщат лоб. Опрашиваемые возвращенцы заметно стесняются.Ладно, поможем им, ведь мы тут все прекрасно понимаем. Для начала: у людей кончились деньги. Они близко не представляли себе, сколько в реале — а не в туристических буклетах — стоит жизнь на пресветлом Западе. Это жутко, на самом деле. Тем более что постсоветские лимитрофы быстренько подтянулись вслед за белыми господами и начали драть с наших бегунков три шкуры за все. Запомнились деятели, питавшиеся в Грузии на помойке, — без метафор, буквально.Бизнес-инициативы не взлетели. И дело тут не в том, что наши бизнесмены какие-то не такие. В России они могли продаваться вполне успешно. Но в других странах по умолчанию выставлен режим протекционизма — иностранцу там не обойти все рогатки, которыми государство защищает местный бизнес. Ну а уж для русских был включен режим наименьшего благоприятствования.С ВНЖ и ПМЖ откровенно обманывали — сначала обещали, потом отказывали или не продлевали. Статуса не было. На каждой границе был обеспечен приступ паники: пустят — не пустят, что отберут на таможне, заставят раздеться до трусов или нет. Неизвестность выматывала, а если еще в бега пустились с детьми — даже представлять такое не хочется.Бытовые услуги — от аренды жилья до покупки интернета, от доставки еды до простейшей медпомощи — превращались в кошмар. Переехать из Москвы в Берлин или из Казани в Лион сегодня — это обречь себя на путешествие во времени на тридцать (как минимум) лет назад. Не всем нравится.Ну а самым тяжелым была окружающая ненависть. "Русофобия" — красивое слово, но оно не отражает того накала раздражения, с которым сталкиваются наши граждане в очень многих европейских и лимитрофных странах. Хамские выпады, неадекватные украинцы, оскорбительные граффити на стенах, атмосфера, в которой добрая хозяйка тбилисского бара утешает: "Вы из Москвы? Ничего, у нас в баре русских не бьют. В соседнем бьют — это да, а я не разрешаю". (Это случай из жизни, если что).Только ленивый не сравнил отношение европейцев к русским с их отношением к евреям в 1930-е. Разница лишь одна: русским есть куда вернуться, их есть кому защитить. Ну вот — они и поехали домой.Многим возвращенцам сейчас несколько неловко. Впрочем, у них уже есть отмазка — "на самом деле" они и не собирались никуда релоцироваться. С интересом читаю в отечественном бизнес-издании: "Айтишник Федор из Москвы просто давно хотел пожить в Грузии... Григорий из Владивостока... давно хотел перезимовать в Турции..." Ну разумеется, кто бы сомневался?Агентство Bloomberg гораздо честнее описывает терзания наших бегунков. "Они обнаружили, что весь мир буквально ополчился на них, — отмечает эксперт, интервьюировавший наших возвращенцев. — Они возвращаются с чувством обиды и пониманием того, что Путин в конце концов был прав. Они ненавидят нас".Действительно, сотни тысяч образованных россиян за эти два года получили великолепную прививку от низкопоклонства перед Западом. Они в полный рост увидели реальное к ним отношение. Думается, это многим прочистило мозги.Мечта о бокале кьянти под сенью пиний натолкнулась на реальную жизнь беженца — нищего, униженного, гонимого, презираемого. Это был действенный и запоминающийся урок патриотизма. Родные осины выиграли у пиний вчистую.Интересно, что наши западные противники каждый раз прокалываются на том, что совершенно не умеют маскировать свою к нам ненависть. В начале Великой Отечественной войны у нас тоже хватало пацифистов и "нетвойнистов". Только вживую столкнувшись со зверствами гитлеровцев, люди пришли в себя и погнали их прочь.Сегодня многие из нас прошли тот же курс молодого бойца в кратком и смягченном изложении. Что ж, добро пожаловать домой!

https://ria.ru/20240412/pugacheva-1939527009.html

https://ria.ru/20240306/uekhavshie-1931061121.html

https://ria.ru/20231113/sharlot-1909111205.html

https://ria.ru/20240204/otmena-1925281452.html

https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, в мире, запад, релоканты, россия