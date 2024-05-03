https://ria.ru/20240503/voyska-1943750651.html

Захарова прокомментировала слова Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину

Захарова прокомментировала слова Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину - РИА Новости, 03.05.2024

Захарова прокомментировала слова Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления главы британской дипломатии Дэвида Кэмерона, что отправка войск НАТО на Украину была бы... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:31

2024-05-03T18:31

2024-05-03T18:58

в мире

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украина

дэвид кэмерон

мария захарова

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления главы британской дипломатии Дэвида Кэмерона, что отправка войск НАТО на Украину была бы опасной эскалацией заявила, что Кэмерон "забыл добавить", что необходимости в отправке войск НАТО на Украину нет, потому что "от них там ничего не останется, а для этого ещё можно наскрести украинцев". "Забыл добавить "потому что от них там ничего не останется, а для этого ещё можно наскрести украинцев", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что не считает правильной идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину для участия в боевых действиях, так как это стало бы "опасной эскалацией". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона - первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев.

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в мире, россия, украина, дэвид кэмерон, мария захарова, нато