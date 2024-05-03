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МИД Британии выступил против идеи Макрона о западных войсках на Украине - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:08 03.05.2024 (обновлено: 17:33 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/voyska-1943733300.html
МИД Британии выступил против идеи Макрона о западных войсках на Украине
МИД Британии выступил против идеи Макрона о западных войсках на Украине - РИА Новости, 03.05.2024
МИД Британии выступил против идеи Макрона о западных войсках на Украине
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон заявил в интервью телеканалу Sky News, что не считает правильной идею президента Франции... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:08
2024-05-03T17:33
в мире
украина
великобритания
франция
эммануэль макрон
специальная военная операция на украине
дэвид кэмерон
нато
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон заявил в интервью телеканалу Sky News, что не считает правильной идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск."Он (Кэмерон - ред.) предостерег от идеи президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО на Украину для участия в боевых действиях, если Владимир Путин добьется прорыва, заявив, что такой шаг был бы "опасной эскалацией", - передает канал слова министра.Кэмерон также добавил, что "было бы неправильно, чтобы солдаты НАТО убивали российских солдат", отметив, что в отправке войск нет необходимости в связи с подготовкой украинских военных на Западе."Я считаю, что мы находимся на переломном этапе на уровне мировой политики", - сказал он.Кэмерон заявил, что перед Европой сейчас два возможных варианта будущего. По его словам, процветание и безопасность в Европе возможны с победой Украины, тогда как ее поражение приведет к "опасному будущему".В Кремле ранее заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
https://ria.ru/20240503/makron-1943601021.html
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в мире, украина, великобритания, франция, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, нато, евросоюз, россия
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Эммануэль Макрон, Специальная военная операция на Украине, Дэвид Кэмерон, НАТО, Евросоюз, Россия
МИД Британии выступил против идеи Макрона о западных войсках на Украине

МИД Британии выступил против идеи Макрона об отправке западных войск на Украину

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон заявил в интервью телеканалу Sky News, что не считает правильной идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.
Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
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"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
2 мая, 08:00
"Он (Кэмерон - ред.) предостерег от идеи президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО на Украину для участия в боевых действиях, если Владимир Путин добьется прорыва, заявив, что такой шаг был бы "опасной эскалацией", - передает канал слова министра.
Кэмерон также добавил, что "было бы неправильно, чтобы солдаты НАТО убивали российских солдат", отметив, что в отправке войск нет необходимости в связи с подготовкой украинских военных на Западе.
"Я считаю, что мы находимся на переломном этапе на уровне мировой политики", - сказал он.
Кэмерон заявил, что перед Европой сейчас два возможных варианта будущего. По его словам, процветание и безопасность в Европе возможны с победой Украины, тогда как ее поражение приведет к "опасному будущему".
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
1 мая, 08:00
В Кремле ранее заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона, заявили в Крыму
Вчера, 05:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияФранцияЭммануэль МакронДэвид КэмеронНАТОЕвросоюзРоссия
 
 
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