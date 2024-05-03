https://ria.ru/20240503/voyna-1943706861.html
В МИД прокомментировали слова Кэмерона об ударах по России
В МИД прокомментировали слова Кэмерона об ударах по России - РИА Новости, 03.05.2024
В МИД прокомментировали слова Кэмерона об ударах по России
Заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России - первое откровенное признание того, что... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:12
2024-05-03T15:12
2024-05-03T15:30
безопасность
россия
великобритания
мария захарова
дэвид кэмерон
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России - первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием."...Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является "секретом Полишинеля": Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240502/frantsiya-1942734405.html
россия
великобритания
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, великобритания, мария захарова, дэвид кэмерон, киев, в мире
Безопасность, Россия, Великобритания, Мария Захарова, Дэвид Кэмерон, Киев, В мире
В МИД прокомментировали слова Кэмерона об ударах по России
МИД: Кэмерон признал, что Запад ведет войну против России руками украинцев