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В МИД прокомментировали слова Кэмерона об ударах по России

В МИД прокомментировали слова Кэмерона об ударах по России - РИА Новости, 03.05.2024

В МИД прокомментировали слова Кэмерона об ударах по России

Заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России - первое откровенное признание того, что... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:12

2024-05-03T15:12

2024-05-03T15:30

безопасность

россия

великобритания

мария захарова

дэвид кэмерон

киев

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России - первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием."...Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является "секретом Полишинеля": Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев", - сказала Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240502/frantsiya-1942734405.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, великобритания, мария захарова, дэвид кэмерон, киев, в мире