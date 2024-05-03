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Мужчину, сбившего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве, ждет суд - РИА Новости, 03.05.2024
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19:17 03.05.2024
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Мужчину, сбившего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве, ждет суд
Мужчину, сбившего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве, ждет суд - РИА Новости, 03.05.2024
Мужчину, сбившего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве, ждет суд
Мужчину, в состоянии алкогольного опьянения сбившего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве в прошлом году, ждет суд, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:17
2024-05-03T19:17
происшествия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мужчину, в состоянии алкогольного опьянения сбившего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве в прошлом году, ждет суд, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. "Шестого августа 2023 года на севере Москвы в результате дорожной аварии, произошедшей по вине пьяного водителя, погиб 7-летний мальчик... В настоящее время предварительное расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным Головинской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что водитель Skoda на Кронштадтском бульваре в Москве сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места аварии, вскоре его задержали. Ребенок погиб. Уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Позже к нему добавился пункт "а", означающий, что фигурант находился в состоянии опьянения. Отмечается, что обвиняемый содержится под стражей.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Мужчину, сбившего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве, ждет суд

Водителя, сбившего мальчика на переходе в Москве в 2023 году, ждет суд

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мужчину, в состоянии алкогольного опьянения сбившего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве в прошлом году, ждет суд, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.
«
"Шестого августа 2023 года на севере Москвы в результате дорожной аварии, произошедшей по вине пьяного водителя, погиб 7-летний мальчик... В настоящее время предварительное расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным Головинской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что водитель Skoda на Кронштадтском бульваре в Москве сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места аварии, вскоре его задержали. Ребенок погиб. Уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Позже к нему добавился пункт "а", означающий, что фигурант находился в состоянии опьянения.
Отмечается, что обвиняемый содержится под стражей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Мужчине, сбившему москвичку с пятилетним ребенком, вынесли приговор
24 октября 2023, 14:31
 
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