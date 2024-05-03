https://ria.ru/20240503/vnzh-1943602071.html

Страны Восточной Европы часто не продлевают ВНЖ россиянам, заявил эксперт

Страны Восточной Европы часто не продлевают ВНЖ россиянам, заявил эксперт - РИА Новости, 03.05.2024

Страны Восточной Европы часто не продлевают ВНЖ россиянам, заявил эксперт

Многие страны, в первую очередь Восточной Европы, перестали продлевать вид на жительство (ВНЖ) россиянам даже при соблюдении всех требований местного... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T06:09

2024-05-03T06:09

2024-05-03T06:09

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Многие страны, в первую очередь Восточной Европы, перестали продлевать вид на жительство (ВНЖ) россиянам даже при соблюдении всех требований местного законодательства, рассказал РИА Новости гендиректор консалтинговой компании "Финион" Вячеслав Картамышев. "В течение всего 2023 года мы наблюдали, что многие страны, в первую очередь Восточной Европы, перестали продлевать ВНЖ россиянам даже при соблюдении всех требований местного законодательства … Это вынудило вернуться в РФ на постоянное место жительства (ПМЖ) множество соотечественников", - сообщил Картамышев. Он отметил, что прежде всего отказывать в продлении ВНЖ стали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия и Словакия. Также сильно усложнилось продление документа в Турции. По его словам, сейчас все больше россиян возвращаются домой на ПМЖ. Кроме того, они стали более взвешенно и рационально относиться к получению ВНЖ и виз других стран. Так, если в 2022 году многие делали ВНЖ на волне эмоций и неопределенности, люди старались максимально быстро обосноваться в одной из зарубежных стран, то начиная со второй половины 2023 года спрос на ВНЖ "гораздо более осторожный". Он добавил, что больше половины клиентов компании "Финион" столкнулись с трудностями в использовании своих карт и счетов в зарубежных банках, с заморозкой активов, блокировкой счетов физических и юридических лиц. Это также затронуло множество россиян, которые долгое время жили за рубежом еще до 2022 года, и некоторым из них потребовалось продавать свои объекты недвижимости, искать, куда переориентировать эти средства. Многие из них вложились и в российские объекты и в целом увеличили свое время пребывания в России, заключил эксперт.

https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html

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восточная европа, россия, эстония, в мире