Рейтинг@Mail.ru
Страны Восточной Европы часто не продлевают ВНЖ россиянам, заявил эксперт - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/vnzh-1943602071.html
Страны Восточной Европы часто не продлевают ВНЖ россиянам, заявил эксперт
Страны Восточной Европы часто не продлевают ВНЖ россиянам, заявил эксперт - РИА Новости, 03.05.2024
Страны Восточной Европы часто не продлевают ВНЖ россиянам, заявил эксперт
Многие страны, в первую очередь Восточной Европы, перестали продлевать вид на жительство (ВНЖ) россиянам даже при соблюдении всех требований местного... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T06:09
2024-05-03T06:09
восточная европа
россия
эстония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Многие страны, в первую очередь Восточной Европы, перестали продлевать вид на жительство (ВНЖ) россиянам даже при соблюдении всех требований местного законодательства, рассказал РИА Новости гендиректор консалтинговой компании "Финион" Вячеслав Картамышев. "В течение всего 2023 года мы наблюдали, что многие страны, в первую очередь Восточной Европы, перестали продлевать ВНЖ россиянам даже при соблюдении всех требований местного законодательства … Это вынудило вернуться в РФ на постоянное место жительства (ПМЖ) множество соотечественников", - сообщил Картамышев. Он отметил, что прежде всего отказывать в продлении ВНЖ стали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия и Словакия. Также сильно усложнилось продление документа в Турции. По его словам, сейчас все больше россиян возвращаются домой на ПМЖ. Кроме того, они стали более взвешенно и рационально относиться к получению ВНЖ и виз других стран. Так, если в 2022 году многие делали ВНЖ на волне эмоций и неопределенности, люди старались максимально быстро обосноваться в одной из зарубежных стран, то начиная со второй половины 2023 года спрос на ВНЖ "гораздо более осторожный". Он добавил, что больше половины клиентов компании "Финион" столкнулись с трудностями в использовании своих карт и счетов в зарубежных банках, с заморозкой активов, блокировкой счетов физических и юридических лиц. Это также затронуло множество россиян, которые долгое время жили за рубежом еще до 2022 года, и некоторым из них потребовалось продавать свои объекты недвижимости, искать, куда переориентировать эти средства. Многие из них вложились и в российские объекты и в целом увеличили свое время пребывания в России, заключил эксперт.
https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
восточная европа
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
восточная европа, россия, эстония, в мире
Восточная Европа, Россия, Эстония, В мире
Страны Восточной Европы часто не продлевают ВНЖ россиянам, заявил эксперт

Картамышев: многие страны Восточной Европы перестали продлевать ВНЖ россиянам

© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаграничный паспорт гражданина Российской Федерации
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Многие страны, в первую очередь Восточной Европы, перестали продлевать вид на жительство (ВНЖ) россиянам даже при соблюдении всех требований местного законодательства, рассказал РИА Новости гендиректор консалтинговой компании "Финион" Вячеслав Картамышев.
"В течение всего 2023 года мы наблюдали, что многие страны, в первую очередь Восточной Европы, перестали продлевать ВНЖ россиянам даже при соблюдении всех требований местного законодательства … Это вынудило вернуться в РФ на постоянное место жительства (ПМЖ) множество соотечественников", - сообщил Картамышев.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
"Есть предел". Прибалтика хочет окончательно разобраться с русскими
7 апреля, 08:00
Он отметил, что прежде всего отказывать в продлении ВНЖ стали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия и Словакия. Также сильно усложнилось продление документа в Турции.
По его словам, сейчас все больше россиян возвращаются домой на ПМЖ. Кроме того, они стали более взвешенно и рационально относиться к получению ВНЖ и виз других стран. Так, если в 2022 году многие делали ВНЖ на волне эмоций и неопределенности, люди старались максимально быстро обосноваться в одной из зарубежных стран, то начиная со второй половины 2023 года спрос на ВНЖ "гораздо более осторожный".
Он добавил, что больше половины клиентов компании "Финион" столкнулись с трудностями в использовании своих карт и счетов в зарубежных банках, с заморозкой активов, блокировкой счетов физических и юридических лиц.
Это также затронуло множество россиян, которые долгое время жили за рубежом еще до 2022 года, и некоторым из них потребовалось продавать свои объекты недвижимости, искать, куда переориентировать эти средства. Многие из них вложились и в российские объекты и в целом увеличили свое время пребывания в России, заключил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"
29 апреля, 08:00
 
Восточная ЕвропаРоссияЭстонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала