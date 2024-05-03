https://ria.ru/20240503/ukraintsy-1943643876.html

Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP

Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP - РИА Новости, 03.05.2024

Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP

Живущие за границей граждане Украины недовольны усилением мобилизации в стране - они опасаются, что Киев может прибегнуть к "еще более драконовским мерам" для... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:49

2024-05-03T11:49

2024-05-03T11:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_db898acf878bb8b62d0a6a34888b2dd3.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Живущие за границей граждане Украины недовольны усилением мобилизации в стране - они опасаются, что Киев может прибегнуть к "еще более драконовским мерам" для пополнения ВСУ, сообщает газета Washington Post. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. "Некоторые (оказавшиеся за границей граждане Украины) говорят, что чувствуют себя преданными... Другие заявляют, что боятся, что украинское правительство может прибегнуть к еще более драконовским мерам, чтобы пополнить военные ряды страны - возможно, заставив мужчин... вернуться на Украину", - пишет газета. В интервью изданию проживающий в Польше гражданин Украины Андрей сравнил свою страну с обиженным подростком, который ведет себя импульсивно. Проживающий в Великобритании гражданин Украины Александр хотел бы вернуться на родину, но сейчас относится к этой идее с сомнением, поскольку "не готов доверить жизнь" нынешним властям. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины