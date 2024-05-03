Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP
WP: украинцы за границей опасаются, что Киев ужесточит меры для пополнения ВСУ
© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Живущие за границей граждане Украины недовольны усилением мобилизации в стране - они опасаются, что Киев может прибегнуть к "еще более драконовским мерам" для пополнения ВСУ, сообщает газета Washington Post.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ.
"Некоторые (оказавшиеся за границей граждане Украины) говорят, что чувствуют себя преданными... Другие заявляют, что боятся, что украинское правительство может прибегнуть к еще более драконовским мерам, чтобы пополнить военные ряды страны - возможно, заставив мужчин... вернуться на Украину", - пишет газета.
В интервью изданию проживающий в Польше гражданин Украины Андрей сравнил свою страну с обиженным подростком, который ведет себя импульсивно. Проживающий в Великобритании гражданин Украины Александр хотел бы вернуться на родину, но сейчас относится к этой идее с сомнением, поскольку "не готов доверить жизнь" нынешним властям.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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