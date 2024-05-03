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Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/ukraintsy-1943643876.html
Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP
Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP - РИА Новости, 03.05.2024
Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP
Живущие за границей граждане Украины недовольны усилением мобилизации в стране - они опасаются, что Киев может прибегнуть к "еще более драконовским мерам" для... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:49
2024-05-03T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Живущие за границей граждане Украины недовольны усилением мобилизации в стране - они опасаются, что Киев может прибегнуть к "еще более драконовским мерам" для пополнения ВСУ, сообщает газета Washington Post. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. "Некоторые (оказавшиеся за границей граждане Украины) говорят, что чувствуют себя преданными... Другие заявляют, что боятся, что украинское правительство может прибегнуть к еще более драконовским мерам, чтобы пополнить военные ряды страны - возможно, заставив мужчин... вернуться на Украину", - пишет газета. В интервью изданию проживающий в Польше гражданин Украины Андрей сравнил свою страну с обиженным подростком, который ведет себя импульсивно. Проживающий в Великобритании гражданин Украины Александр хотел бы вернуться на родину, но сейчас относится к этой идее с сомнением, поскольку "не готов доверить жизнь" нынешним властям. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
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4.7
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP

WP: украинцы за границей опасаются, что Киев ужесточит меры для пополнения ВСУ

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Живущие за границей граждане Украины недовольны усилением мобилизации в стране - они опасаются, что Киев может прибегнуть к "еще более драконовским мерам" для пополнения ВСУ, сообщает газета Washington Post.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Некоторые (оказавшиеся за границей граждане Украины) говорят, что чувствуют себя преданными... Другие заявляют, что боятся, что украинское правительство может прибегнуть к еще более драконовским мерам, чтобы пополнить военные ряды страны - возможно, заставив мужчин... вернуться на Украину", - пишет газета.
В интервью изданию проживающий в Польше гражданин Украины Андрей сравнил свою страну с обиженным подростком, который ведет себя импульсивно. Проживающий в Великобритании гражданин Украины Александр хотел бы вернуться на родину, но сейчас относится к этой идее с сомнением, поскольку "не готов доверить жизнь" нынешним властям.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украинские беженцы, живущие в Греции, на демонстрации в Салониках - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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