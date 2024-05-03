https://ria.ru/20240503/ukraina-1943607413.html
В Николаевской области повредили объект промышленной инфраструктуры
В Николаевской области повредили объект промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 03.05.2024
В Николаевской области повредили объект промышленной инфраструктуры
Объект промышленной инфраструктуры поврежден в Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:45
2024-05-03T07:45
2024-05-03T07:55
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры поврежден в Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. "Повреждения получил объект промышленной инфраструктуры", - написал Ким. Он уточнил, что это произошло в четверг. Какое именно предприятие, не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240503/provokatsiya-1943604803.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, николаевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Николаевской области повредили объект промышленной инфраструктуры
Глава ОВА: в Николаевской области повредили объект промышленной инфраструктуры