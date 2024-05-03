https://ria.ru/20240503/uchenye-1943717892.html
Захарова объяснила дискриминацию российских ученых за рубежом
Захарова объяснила дискриминацию российских ученых за рубежом - РИА Новости, 03.05.2024
Захарова объяснила дискриминацию российских ученых за рубежом
Дискриминация российских ученых за рубежом обусловлена желанием повлиять на их политический выбор и расколоть российское общество, сообщила на брифинге... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:10
2024-05-03T16:10
2024-05-03T16:10
россия
пусан
южная корея
мария захарова
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дискриминация российских ученых за рубежом обусловлена желанием повлиять на их политический выбор и расколоть российское общество, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Международный союз геологических наук опубликовал на своем сайте обращение относительно участия РФ в международном геологическом конгрессе, который запланирован на 25-31 августа в Пусане (Южная Корея). В нем говорится, что презентации тезисов, поданных российскими учеными из российских институтов, будут отклонены. Такая линия была объяснена "некой санкционной политикой в отношении нашей страны". Комментируя это, Захарова указала на политически мотивированный заказ. "Налицо вопиющее проявление дискриминации представителей науки по национальному признаку, которая нарушает не только собственный устав союза, но и попирает право каждого человека на участие в научном прогрессе", - добавила она. "Нетрудно догадаться, что нелегитимные действия союза и других подобных организаций обусловлены желанием повлиять на политический выбор отечественного ученого сообщества, расколоть российское общество в целом", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20240412/posolstvo-1939519507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пусан, южная корея, мария захарова, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Пусан, Южная Корея, Мария Захарова, В мире, Санкции в отношении России
Захарова объяснила дискриминацию российских ученых за рубежом
Захарова: дискриминация ученых за рубежом связана с желанием расколоть общество
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дискриминация российских ученых за рубежом обусловлена желанием повлиять на их политический выбор и расколоть российское общество, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Международный союз геологических наук опубликовал на своем сайте обращение относительно участия РФ в международном геологическом конгрессе, который запланирован на 25-31 августа в Пусане
(Южная Корея
). В нем говорится, что презентации тезисов, поданных российскими учеными из российских институтов, будут отклонены. Такая линия была объяснена "некой санкционной политикой в отношении нашей страны".
Комментируя это, Захарова указала на политически мотивированный заказ. "Налицо вопиющее проявление дискриминации представителей науки по национальному признаку, которая нарушает не только собственный устав союза, но и попирает право каждого человека на участие в научном прогрессе", - добавила она.
"Нетрудно догадаться, что нелегитимные действия союза и других подобных организаций обусловлены желанием повлиять на политический выбор отечественного ученого сообщества, расколоть российское общество в целом", - отметила Захарова.