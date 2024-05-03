https://ria.ru/20240503/tyumen-1943768307.html
В Тюмени начался снегопад
В Тюмени начался снегопад - РИА Новости, 03.05.2024
В Тюмени начался снегопад
В Тюмени вечером в пятницу начался снегопад, по данным Тюменского гидрометцентра, неблагоприятные природные явления в виде мокрого снега и сильного ветра... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:45
2024-05-03T20:45
2024-05-03T20:45
общество
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 3 мая - РИА Новости. В Тюмени вечером в пятницу начался снегопад, по данным Тюменского гидрометцентра, неблагоприятные природные явления в виде мокрого снега и сильного ветра возможны также 4 и 5 мая. Мокрый снег в городе идет уже несколько часов, образуя на земле и деревьях снежный покров, температура воздуха - около 3 градусов по Цельсию, сообщает корреспондент РИА Новости. "По данным Тюменского гидрометцентра, 4 и 5 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления", - сообщили в администрации Тюмени. Как следует из сообщения, по городу Тюмени 4 мая ночью ожидаются дождь, днем - дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 8-13 метров в секунду, днем с порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью - 0 - плюс 2 градуса, днем до плюс 7 градусов. Пятого мая ночью возможны мокрый снег, гололедно-изморозевые явления, ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду, похолодание до минус 1 градуса, днем небольшой снег, ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 6 градусов. ГУ МЧС региона также проинформировало жителей региона об ухудшении погоды. "По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Тюменской области ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедно-изморозевые явления, ветер 8-13 м/с, с порывами до 18 м/с", - указано в Telegram-канале областного главка.
https://ria.ru/20240503/tatarstan-1943618900.html
https://ria.ru/20240503/pogoda-1943623578.html
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общество, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Тюмень, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюмени начался снегопад
В Тюмени 4 и 5 мая ожидаются мокрый снег и сильный ветер
ТЮМЕНЬ, 3 мая - РИА Новости. В Тюмени вечером в пятницу начался снегопад, по данным Тюменского гидрометцентра, неблагоприятные природные явления в виде мокрого снега и сильного ветра возможны также 4 и 5 мая.
Мокрый снег в городе идет уже несколько часов, образуя на земле и деревьях снежный покров, температура воздуха - около 3 градусов по Цельсию, сообщает корреспондент РИА Новости.
"По данным Тюменского гидрометцентра, 4 и 5 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления", - сообщили в администрации Тюмени.
Как следует из сообщения, по городу Тюмени 4 мая ночью ожидаются дождь, днем - дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 8-13 метров в секунду, днем с порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью - 0 - плюс 2 градуса, днем до плюс 7 градусов. Пятого мая ночью возможны мокрый снег, гололедно-изморозевые явления, ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду, похолодание до минус 1 градуса, днем небольшой снег, ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 6 градусов.
ГУ МЧС
региона также проинформировало жителей региона об ухудшении погоды. "По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Тюменской области
ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедно-изморозевые явления, ветер 8-13 м/с, с порывами до 18 м/с", - указано в Telegram-канале областного главка.