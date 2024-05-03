https://ria.ru/20240503/turtsiya-1943608076.html

Аналитик оценил решение Турции о прекращении товарооборота с Израилем

Аналитик оценил решение Турции о прекращении товарооборота с Израилем - РИА Новости, 03.05.2024

Аналитик оценил решение Турции о прекращении товарооборота с Израилем

Решение Анкары о полной остановке товарооборота с Израилем не повлияет на Тель-Авив, но коснется турецкого здравоохранения, заявил РИА Новости турецкий аналитик РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:53

2024-05-03T07:53

2024-05-03T07:53

в мире

израиль

турция

реджеп тайип эрдоган

биньямин нетаньяху

хакан фидан

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АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Решение Анкары о полной остановке товарооборота с Израилем не повлияет на Тель-Авив, но коснется турецкого здравоохранения, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Министерство торговли Турции заявило о полном прекращении товарооборота с Израилем, решение будет отменено только после обеспечения бесперебойных поставок гумпомощи в сектор Газа. "Было бы наивно думать, что принятие такого решения об эмбарго на шестом месяце израильской наземной операции в Газе остановит ЦАХАЛ в Рафахе. Если бы Эрдоган действительно искренне поддерживал Палестину, Турция должна была лично подать иск против премьера Биньямина Нетаньяху в Международный суд вместо Южно-Африканской Республики", - заявил собеседник агентства. По его словам, Анкара с самого начала не проводила различий между администрацией Нетаньяху и Израилем, и эта политика позволила администрации Тель-Авива "использовать аргумент "роста антисемитизма в мусульманском мире". "Турецкое правительство восприняло решение о санкциях против Израиля исключительно как послание правящей партии своим собственным избирателям, оно не планировалось как стратегическая внешняя политика государства", - подчеркнул аналитик. "Решения Турции о санкциях не повлияют напрямую на Израиль. Экспортируемые турецкие товары (различные продукты питания, сталь, строительные материалы, овощи, фрукты и т.д.) легко замещаются из европейских стран. С другой стороны, полная остановка торговли между двумя странами может создать проблемы в секторе здравоохранения Турции. Как известно, Турция импортирует из Израиля большое количество медицинского оборудования, лекарств и генетически модифицированных семян. Можно заменить конкретные товары, которые Турция импортирует из Израиля из других стран, но цены могут не удовлетворить компании-импортеры" - подчеркнул он. В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Израилем. Комплекс санкций против Израиля из-за его действий в секторе Газа ранее объявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Санкции будут действовать, пока Израиль не обеспечит доставку гуманитарной помощи и не объявит прекращение огня. В опубликованном министерством торговли Турции пресс-релизе определены 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Администрация президента Турции позже опровергла сообщения о якобы поставке Анкарой топлива для израильских военных самолётов, пояснив, что оно предназначалось для гражданской авиации.

https://ria.ru/20240503/ois-1943607141.html

https://ria.ru/20240502/gaza-1943507166.html

https://ria.ru/20240426/erdogan--1942541202.html

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в мире, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, хакан фидан