https://ria.ru/20240503/turtsiya-1943603893.html
В Турции опрокинулся автобус, есть погибшие
В Турции опрокинулся автобус, есть погибшие - РИА Новости, 03.05.2024
В Турции опрокинулся автобус, есть погибшие
Автобус опрокинулся в овраг в Турции, два человека погибли, более 35 ранены, сообщила газета T24. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T06:45
2024-05-03T06:45
2024-05-03T11:47
турция
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АНКАРА, 3 мая — РИА Новости. Автобус опрокинулся в овраг в Турции, два человека погибли, более 35 ранены, сообщила газета T24. "Пассажирский автобус, потерявший управление по вине водителя на автостраде Анкара — Нигде, опрокинулся в овраг. В результате аварии два человека погибли и 36 человек получили ранения, шесть из них — серьезные", — пишет издание. После получения сообщения на место происшествия было направлено большое количество полицейских, медицинских и пожарных бригад. Один из пострадавших пассажиров сказал, что водитель автобуса заснул за рулем. Начато расследование для установления личностей двух человек, погибших в результате аварии.
https://ria.ru/20240502/kitay-1943391873.html
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турция, в мире
В Турции опрокинулся автобус, есть погибшие
T24: в Турции автобус опрокинулся в овраг, два человека погибли, 36 пострадали