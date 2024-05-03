https://ria.ru/20240503/trevoga-1943706324.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2024
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:09
2024-05-03T15:09
2024-05-03T15:18
киев
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, в 15.07 мск тревога была объявлена в Киеве, после чего распространилась на всю территорию страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240503/britaniya-1943682343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире
На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу