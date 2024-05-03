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Прокуратура начала проверку после сообщения о травле школьника на Алтае - РИА Новости, 03.05.2024
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17:44 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/travlya-1943741593.html
Прокуратура начала проверку после сообщения о травле школьника на Алтае
Прокуратура начала проверку после сообщения о травле школьника на Алтае - РИА Новости, 03.05.2024
Прокуратура начала проверку после сообщения о травле школьника на Алтае
Прокуратура начала проверку после сообщения о травле ребёнка в школе в Алтайском крае, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:44
2024-05-03T17:44
происшествия
алтайский край
рубцовск
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БАРНАУЛ, 3 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после сообщения о травле ребёнка в школе в Алтайском крае, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "В сети интернет размещены фото и видеоматериалы, из которых следует, что к подростку было применено насилие. Согласно пояснениям, конфликт происходил в одной из школ города Рубцовска. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в ситуации, дать оценку исполнению законодательства об образовании", - отметила Антошкина. В соцсетях сообщается, что на восьмиклассника напали в школе, порвали ему рубашку, пытались душить, ударили несколько раз головой об стену. А началось все якобы после того, как ребёнок пожаловался на учителей школы.
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, рубцовск
Происшествия, Алтайский край, Рубцовск
Прокуратура начала проверку после сообщения о травле школьника на Алтае

Прокуратура начала проверку после сообщения о травле восьмиклассника на Алтае

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 3 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после сообщения о травле ребёнка в школе в Алтайском крае, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
«
"В сети интернет размещены фото и видеоматериалы, из которых следует, что к подростку было применено насилие. Согласно пояснениям, конфликт происходил в одной из школ города Рубцовска. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в ситуации, дать оценку исполнению законодательства об образовании", - отметила Антошкина.
В соцсетях сообщается, что на восьмиклассника напали в школе, порвали ему рубашку, пытались душить, ударили несколько раз головой об стену. А началось все якобы после того, как ребёнок пожаловался на учителей школы.
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ПроисшествияАлтайский крайРубцовск
 
 
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