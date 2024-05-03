https://ria.ru/20240503/travlya-1943741593.html
Прокуратура начала проверку после сообщения о травле школьника на Алтае
Прокуратура начала проверку после сообщения о травле школьника на Алтае - РИА Новости, 03.05.2024
Прокуратура начала проверку после сообщения о травле школьника на Алтае
Прокуратура начала проверку после сообщения о травле ребёнка в школе в Алтайском крае, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:44
2024-05-03T17:44
2024-05-03T17:44
происшествия
алтайский край
рубцовск
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БАРНАУЛ, 3 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после сообщения о травле ребёнка в школе в Алтайском крае, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "В сети интернет размещены фото и видеоматериалы, из которых следует, что к подростку было применено насилие. Согласно пояснениям, конфликт происходил в одной из школ города Рубцовска. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в ситуации, дать оценку исполнению законодательства об образовании", - отметила Антошкина. В соцсетях сообщается, что на восьмиклассника напали в школе, порвали ему рубашку, пытались душить, ударили несколько раз головой об стену. А началось все якобы после того, как ребёнок пожаловался на учителей школы.
https://ria.ru/20240429/napadenie-1943081551.html
алтайский край
рубцовск
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происшествия, алтайский край, рубцовск
Происшествия, Алтайский край, Рубцовск
Прокуратура начала проверку после сообщения о травле школьника на Алтае
Прокуратура начала проверку после сообщения о травле восьмиклассника на Алтае