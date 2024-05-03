https://ria.ru/20240503/tokmak-1943741762.html

Шесть человек спасены после удара ВСУ по пятиэтажке в Токмаке

Шесть человек спасены после удара ВСУ по пятиэтажке в Токмаке - РИА Новости, 03.05.2024

Шесть человек спасены после удара ВСУ по пятиэтажке в Токмаке

После удара ВСУ по пятиэтажке в Токмаке из-под завалов спасли шесть человек, сообщил губернатор взявшей шефство над городом Пензенской области Олег Мельниченко... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:44

2024-05-03T17:44

2024-05-03T19:36

токмак

вооруженные силы украины

происшествия

пензенская область

олег мельниченко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений балицкий

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САРАТОВ, 3 мая — РИА Новости. После удара ВСУ по пятиэтажке в Токмаке из-под завалов спасли шесть человек, сообщил губернатор взявшей шефство над городом Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале."Закончен разбор завалов на верхнем этаже пятиэтажки в Токмаке, пострадавшей при артиллерийском обстреле укрофашистов. Сотрудникам пожарно-спасательного центра и работникам МЧС удалось спасти шесть человек и собаку. Погибших нет. Спасатели продолжают снимать плиты перекрытия в целях безопасности", — написал глава региона.Мельниченко уточнил, что снаряд попал в пятиэтажный дом на улице Куйбышева, 38, который пострадал при предыдущем обстреле в конце апреля. В окна здания недавно вставили новые стекла.Об ударе ВСУ по жилому дому в Токмаке сообщил днем в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В оперативных службах добавили, что удар был нанесен управляемым снарядом M982 Excalibur, пострадали четыре человека.Украинские военные регулярно открывают огонь по городу. На прошлой неделе противник сбросил управляемые бомбы на многоэтажный дом. При разборе завалов нашли тело мужчины.В середине апреля в результате обстрела жилого сектора Токмака со стороны ВСУ погибли 16 человек.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240426/zhurnalist-1942631504.html

токмак

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

токмак, вооруженные силы украины, происшествия, пензенская область, олег мельниченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений балицкий