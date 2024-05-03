Рейтинг@Mail.ru
В США ожидают успехов России на Украине перед Днем Победы, пишет NYT - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 03.05.2024 (обновлено: 17:15 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/svo-1943728373.html
В США ожидают успехов России на Украине перед Днем Победы, пишет NYT
В США ожидают успехов России на Украине перед Днем Победы, пишет NYT - РИА Новости, 03.05.2024
В США ожидают успехов России на Украине перед Днем Победы, пишет NYT
США ожидают, что российские войска продолжат добиваться успехов на Украине перед Днем Победы, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:46
2024-05-03T17:15
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы рф
день победы
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США ожидают, что российские войска продолжат добиваться успехов на Украине перед Днем Победы, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника."Согласно конфиденциальной военной оценке США, проведенной на этой неделе, Россия продолжит добиваться незначительных успехов на востоке и юго-востоке в преддверии 9 мая, Дня Победы", — пишет издание.При этом, по словам чиновника, по оценке США, ВС Украины "не развалятся полностью" на линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов. Другие американские чиновники, мнение которых приводит издание, не ожидают, что Россия совершит серьезный прорыв до 9 мая.Как отметила The New York Times, аналитики при правительстве США считают, что, учитывая новые вливания помощи, Киев в лучшем случае сможет стабилизировать линию фронта только летом, в худшем — лишь к концу года.Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.Сложную ситуацию на фронте признал в минувшее воскресенье главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для украинской армии на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Незадолго до этого Сырский уведомил западных партнеров Украины, что ситуация на поле боя складывается "сложная, с тенденцией к обострению" на фоне нехватки вооружения.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240502/policy-1942318627.html
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_88f45fbaad665616a35444a8f157dd95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, вооруженные силы рф, день победы, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, День Победы, США
В США ожидают успехов России на Украине перед Днем Победы, пишет NYT

NYT: США ждут, что Россия достигнет новых успехов на Украине перед Днем Победы

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США ожидают, что российские войска продолжат добиваться успехов на Украине перед Днем Победы, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«
"Согласно конфиденциальной военной оценке США, проведенной на этой неделе, Россия продолжит добиваться незначительных успехов на востоке и юго-востоке в преддверии 9 мая, Дня Победы", — пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
2 мая, 08:00
При этом, по словам чиновника, по оценке США, ВС Украины "не развалятся полностью" на линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов. Другие американские чиновники, мнение которых приводит издание, не ожидают, что Россия совершит серьезный прорыв до 9 мая.
Как отметила The New York Times, аналитики при правительстве США считают, что, учитывая новые вливания помощи, Киев в лучшем случае сможет стабилизировать линию фронта только летом, в худшем — лишь к концу года.
Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.
Американские военные с винтовкой XM7 и пулеметом XM250 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Их нельзя убить". Американцы показали, как готовятся воевать с русскими
2 мая, 08:00
Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
Сложную ситуацию на фронте признал в минувшее воскресенье главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для украинской армии на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Незадолго до этого Сырский уведомил западных партнеров Украины, что ситуация на поле боя складывается "сложная, с тенденцией к обострению" на фоне нехватки вооружения.
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
1 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы РФДень ПобедыСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала