В США ожидают успехов России на Украине перед Днем Победы, пишет NYT
NYT: США ждут, что Россия достигнет новых успехов на Украине перед Днем Победы
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США ожидают, что российские войска продолжат добиваться успехов на Украине перед Днем Победы, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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"Согласно конфиденциальной военной оценке США, проведенной на этой неделе, Россия продолжит добиваться незначительных успехов на востоке и юго-востоке в преддверии 9 мая, Дня Победы", — пишет издание.
При этом, по словам чиновника, по оценке США, ВС Украины "не развалятся полностью" на линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов. Другие американские чиновники, мнение которых приводит издание, не ожидают, что Россия совершит серьезный прорыв до 9 мая.
Как отметила The New York Times, аналитики при правительстве США считают, что, учитывая новые вливания помощи, Киев в лучшем случае сможет стабилизировать линию фронта только летом, в худшем — лишь к концу года.
Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.
Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
Сложную ситуацию на фронте признал в минувшее воскресенье главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для украинской армии на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Незадолго до этого Сырский уведомил западных партнеров Украины, что ситуация на поле боя складывается "сложная, с тенденцией к обострению" на фоне нехватки вооружения.
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