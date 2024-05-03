https://ria.ru/20240503/svo-1943659325.html

Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков

Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков - РИА Новости, 03.05.2024

Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков

Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:40

2024-05-03T12:40

2024-05-03T12:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжаем и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240503/chemezov-1943630171.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий песков, безопасность