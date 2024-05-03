https://ria.ru/20240503/svo-1943659325.html
Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков
Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков - РИА Новости, 03.05.2024
Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков
Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:40
2024-05-03T12:40
2024-05-03T12:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжаем и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240503/chemezov-1943630171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил Песков
Песков: Россия будет продолжать СВО на Украине до достижения всех целей