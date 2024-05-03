https://ria.ru/20240503/svechi-1943545972.html

Священник рассказал о традиции зажигать иерусалимские свечи

Священник рассказал о традиции зажигать иерусалимские свечи - РИА Новости, 03.05.2024

Священник рассказал о традиции зажигать иерусалимские свечи

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков рассказал РИА Новости, что иерусалимские свечи, обожженные Благодатным... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:30

2024-05-03T10:30

2024-05-03T11:08

религия

иерусалим

москва

иисус христос

религия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков рассказал РИА Новости, что иерусалимские свечи, обожженные Благодатным огнем в храме Гроба Господня накануне Пасхи, не отличаются от обычных, но традиция зажигать их на праздник и приносить домой и в храмы поддерживает связь с чудом схождения благодатного огня.“Нет никакой разницы между иерусалимскими свечами и свечами из наших храмов. Никакого особенного чрезвычайного значения в иерусалимских свечах нет, правильно зажигать их дома на праздник или не на праздник, можно в храм можно приносить и ставить. Это хорошая традиция нашей связи с этим чудом схождения Благодатного огня, традиция памяти о том, что происходит в день Великой Субботы в Иерусалиме, это связь с нами через свечи, опаленные на Благодатном огне”, - рассказал Волков.Чудо схождения Благодатного огня происходит в Иерусалиме накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречали 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Огонь в храме верующие передают друг другу с помощью особого факела – соединенных друг с другом 33 (по числу земных лет Христа на момент Воскресения) свечей. Свечи, опаленные Благодатным Огнем, называются иерусалимскими. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Благодатный огонь из Иерусалима доставяется в храм Христа Спасителя в Москве к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

https://ria.ru/20240429/strastnaya-1943056710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, москва, иисус христос, религия