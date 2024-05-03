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"Теперь доминируют": в СМИ признали неприятную правду о России и Путине - РИА Новости, 03.05.2024
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13:26 03.05.2024 (обновлено: 13:28 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/strategiya-1943673351.html
"Теперь доминируют": в СМИ признали неприятную правду о России и Путине
"Теперь доминируют": в СМИ признали неприятную правду о России и Путине - РИА Новости, 03.05.2024
"Теперь доминируют": в СМИ признали неприятную правду о России и Путине
Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:26
2024-05-03T13:28
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Россия также быстро перевела экономику на военные рельсы и в настоящее время производит больше оружия, чем ей необходимо на Украине. Российские войска теперь доминируют на поле боя. &lt;…&gt; Путин – стратег", — подчеркнули в издании.Отмечается, что армия России успешно исправила допущенные в начале конфликта ошибки и стала умело пользоваться своими сильными сторонами: например, превосходство в воздухе, благодаря которому она уничтожила множество объектов энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, добавили в публикации, российский лидер правильно учел слабости Запада в этом вооруженном противостоянии.В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку, Новомихайловку и Бердычи в ДНР, расширяют зону контроля в Георгиевке.
https://ria.ru/20240503/udar-1943633824.html
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россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, сергей шойгу
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Шойгу
"Теперь доминируют": в СМИ признали неприятную правду о России и Путине

NZZ: Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения СВО на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Россия также быстро перевела экономику на военные рельсы и в настоящее время производит больше оружия, чем ей необходимо на Украине. Российские войска теперь доминируют на поле боя. <…> Путин – стратег", — подчеркнули в издании.
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Отмечается, что армия России успешно исправила допущенные в начале конфликта ошибки и стала умело пользоваться своими сильными сторонами: например, превосходство в воздухе, благодаря которому она уничтожила множество объектов энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, добавили в публикации, российский лидер правильно учел слабости Запада в этом вооруженном противостоянии.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку, Новомихайловку и Бердычи в ДНР, расширяют зону контроля в Георгиевке.
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