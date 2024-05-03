https://ria.ru/20240503/strategiya-1943673351.html

"Теперь доминируют": в СМИ признали неприятную правду о России и Путине

"Теперь доминируют": в СМИ признали неприятную правду о России и Путине - РИА Новости, 03.05.2024

"Теперь доминируют": в СМИ признали неприятную правду о России и Путине

Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:26

2024-05-03T13:26

2024-05-03T13:28

россия

украина

донецкая народная республика

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Россия также быстро перевела экономику на военные рельсы и в настоящее время производит больше оружия, чем ей необходимо на Украине. Российские войска теперь доминируют на поле боя. <…> Путин – стратег", — подчеркнули в издании.Отмечается, что армия России успешно исправила допущенные в начале конфликта ошибки и стала умело пользоваться своими сильными сторонами: например, превосходство в воздухе, благодаря которому она уничтожила множество объектов энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, добавили в публикации, российский лидер правильно учел слабости Запада в этом вооруженном противостоянии.В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку, Новомихайловку и Бердычи в ДНР, расширяют зону контроля в Георгиевке.

https://ria.ru/20240503/udar-1943633824.html

https://ria.ru/20240503/otstuplenie-1943640548.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, сергей шойгу